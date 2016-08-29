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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5040504150425043

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 775
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
485
Всього голосів : 775
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:25

  somilitark написав:Добрый вечер всем.СП2 уже полностью шуруют,все страны транзитёры дали добро за гешефт малый,так что минус 55 ярдов по транзиту с 20-го года долой,хотя зная чего стоят договора с агрессором,то возможно и раньше... А по валюте опять не можем пробить конкретно 26,видел в обменке евро по 30.26,очень сладкий курс на момент,но сомневаюсь в наличии,но руки чесались встрять

Вы не берете во внимание как Трамп давит на Меркель по СП-2 , а Меркель в свою очередь ставит условия пукину о ситуации в Украине , хотя пока устно . Трамп в свою очередь может надавить чтобы газопровод небыл запущен и предложить нечто взамен . Непростая многоходовка у европейцев и газ хотят дешевый и санкций избежать от США и мира в Украине . Как будут развиватся события , посмотрим . Что касается евро , то лучше доллар купить , зная что в дальнейшем в Украине по доллару хоть более менее понятна ситуация в отличии от евро .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:26

Re: Валютный рынок в контексте

Ой+
Получается что кроме хлеба и сахара, все остальные продукты дороже у нас
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:53

  Sinbad777 написав:Ой+
Получается что кроме хлеба и сахара, все остальные продукты дороже у нас


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http://www.biedronka.pl/pl
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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