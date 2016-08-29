somilitark написав:Добрый вечер всем.СП2 уже полностью шуруют,все страны транзитёры дали добро за гешефт малый,так что минус 55 ярдов по транзиту с 20-го года долой,хотя зная чего стоят договора с агрессором,то возможно и раньше... А по валюте опять не можем пробить конкретно 26,видел в обменке евро по 30.26,очень сладкий курс на момент,но сомневаюсь в наличии,но руки чесались встрять
Вы не берете во внимание как Трамп давит на Меркель по СП-2 , а Меркель в свою очередь ставит условия пукину о ситуации в Украине , хотя пока устно . Трамп в свою очередь может надавить чтобы газопровод небыл запущен и предложить нечто взамен . Непростая многоходовка у европейцев и газ хотят дешевый и санкций избежать от США и мира в Украине . Как будут развиватся события , посмотрим . Что касается евро , то лучше доллар купить , зная что в дальнейшем в Украине по доллару хоть более менее понятна ситуация в отличии от евро .
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн., повышая вероятность появления на межбанке «зеленых медведей» и намекая на возобновление коррекции курса доллара.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 30 мая по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1666, поднявшись до $1,1683 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1696 на открытии торгов в Европе.
Есть предложение, не устраивать из валютной ветки филиал Бессарабского рынка.
Привет из Днепра-2
Меж тем, довольно рано, в 10.13 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, снова интриги экспортеров», - заметил наш консультант.
Финансисты подтвердили свой прогноз о стабильности курса гривны в ближайшие три месяца. Так, по словам Охрименко, этому будет помогать и Нацбанк, которому до осени надо накопить валюту для выплат по внешним займам.
"В последние 2 года летом курс гривни укрепляется: не надо тратить валюту на импорт газа, растет продажа экспортной выручки аграриями, которым нужна гривня для подготовки к севу озимых и уборке урожая. К середине лета курс будет в коридоре 25,7—26,2 грн/$", — сказал он.
А вот с осени доллар снова подорожает до 28,5—29 грн/$.
Експерт ще той!За його словами росте експортна виручка аграріїв...І росте продажа цієї виручки...А росте для того щоб підготуватись до збору врожаю!Тобто врожаю ще немає,а ріст експортної виручки за нього вже є.Це як?