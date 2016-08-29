Додано: Чет 31 тра, 2018 09:09

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн., повышая вероятность появления на межбанке «зеленых медведей» и намекая на возобновление коррекции курса доллара.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 30 мая по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1666, поднявшись до $1,1683 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1696 на открытии торгов в Европе.



Дата: 31 мая 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 25,95/26,05 UAH/USD

€ – 30,40/30,65 UAH/EUR

RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB



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