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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5041504250435044

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 776
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
486
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:03

напомните пожалуйста - какой сейчас лимит на покупупку валюты в банке?
спасибо.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:12

Привет из Днепра-4

Новая порция предложения доллара понизила его цену на межбанке по состоянию на 11.05 Киева до цифры 26,105/26,115 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 мая спрос и предложение прибавили по 20,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).

На открытии торгов 31 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 мая спрос и предложение прибавили по 20,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).

На старте торгов 31 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:17

А мне интересны вместе с курсом валют ещё и рыночные продуктовые индексы (клубника, черешня и т.п)
Пара доп. строчек с ними не испортит тему
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:31

Привет из Днепра-5

На 11.25 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,105/26,115 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. По мнению автора, не следует исключать участие в остановке коррекции долларовых цен нашего регулятора, «анонимно» пополняющего свои резервы с помощью «технологии» Matching.

Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся откатом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.

Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:21

Привет из Днепра-6

Подтверждая наши подозрения о включенном «пылесосе» регулятора, цена безналичного доллара на межбанке пополудни, на 12.15 Киева не покинула отметку 26,105/26,115 UAH/USD. Сдвинуть ее с этого места не смогло даже появление на рынке системных игроков.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95/26,02 UAH/USD, евро – 30,35/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

Дата: 31 мая 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,95/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

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дядя Caша
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