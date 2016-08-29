напомните пожалуйста - какой сейчас лимит на покупупку валюты в банке?
спасибо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:03
напомните пожалуйста - какой сейчас лимит на покупупку валюты в банке?
спасибо.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:12
Привет из Днепра-4
Новая порция предложения доллара понизила его цену на межбанке по состоянию на 11.05 Киева до цифры 26,105/26,115 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 мая спрос и предложение прибавили по 20,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 31 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 мая спрос и предложение прибавили по 20,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На старте торгов 31 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:17
А мне интересны вместе с курсом валют ещё и рыночные продуктовые индексы (клубника, черешня и т.п)
Пара доп. строчек с ними не испортит тему
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:31
Привет из Днепра-5
На 11.25 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,105/26,115 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. По мнению автора, не следует исключать участие в остановке коррекции долларовых цен нашего регулятора, «анонимно» пополняющего свои резервы с помощью «технологии» Matching.
Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся откатом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.
Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:21
Привет из Днепра-6
Подтверждая наши подозрения о включенном «пылесосе» регулятора, цена безналичного доллара на межбанке пополудни, на 12.15 Киева не покинула отметку 26,105/26,115 UAH/USD. Сдвинуть ее с этого места не смогло даже появление на рынке системных игроков.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95/26,02 UAH/USD, евро – 30,35/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
Дата: 31 мая 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,95/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
US
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