Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн., повышая вероятность появления на межбанке «зеленых медведей» и намекая на возобновление коррекции курса доллара.



Меж тем, довольно рано, в 10.13 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, снова интриги экспортеров», - заметил наш консультант.



Как и предполагал наш гуру, рост курса безналичного доллара на межбанке длился недолго, и уже около 10.47 наступил его откат до уровня 26,11/26,12 UAH/USD, подтверждая значимость состояния гривневого ресурса.



Новая порция предложения доллара понизила его цену на межбанке по состоянию на 11.05 Киева до цифры 26,105/26,115 UAH/USD.



На 11.25 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,105/26,115 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. По мнению автора, не следует исключать участие в остановке коррекции долларовых цен нашего регулятора, «анонимно» пополняющего свои резервы с помощью «технологии» Matching.



Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся откатом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Подтверждая наши подозрения о включенном «пылесосе» регулятора, цена безналичного доллара на межбанке пополудни, на 12.15 Киева не покинула отметку 26,105/26,115 UAH/USD. Сдвинуть ее с этого места не смогло даже появление на рынке системных игроков.



Около 13.03 Киева на фоне не изменившихся цен (26,105/26,115 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 30 мая по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1666, поднявшись до $1,1683 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1696 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 мая спрос и предложение прибавили по 20,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На открытии торгов 31 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 мая спрос и предложение прибавили по 20,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На старте торгов 31 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95/26,02 UAH/USD, евро – 30,35/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.38 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB, Киев опт 25,95/26,02 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95/26,02 UAH/USD, евро (опт) 30,40-45/30,50-65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,40-45/30,50-65 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,10/30,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,96/26,03 UAH/USD, розница – 25,95/26,06 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,38/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



Как и предполагалось, выросший в среду объем упавшей на счета экспортеров выручки из-за рубежа сформировал изрядное предложение обязательной ее части на торгах межбанка 31-го. При этом импортеры несколько снизили накал своих покупок СКВ, формируя нисходящий тренд рынка безналичного «американца».



На стороне вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» оказалась пролонгация сжатия гривневого ресурса, на которую указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Кроме того, к продажам СКВ со стороны экспортеров спровоцировало состоявшееся накануне некоторое подорожание (на 3,69 коп. по средневзвешенному курсу) доллара, отчасти «оправдывая» расставание экспортеров с кровными долларами 31-го.



В контексте установившегося на торгах валютного межбанка режима «курсовых качелей», когда рост курса доллара на следующих торгах сменяется его снижением, будет естественным ожидать на пятничной, первой сессии июня, выкупа сформировавшихся 31-го «низов» «американца». Думаю, «поможет» смене тренда с «ситуативно-медвежьего» на бычий так называемый «пятничный синдром», предполагающий вхождения значительной части игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар ради комфортного и «безопасного» отдыха в субботу-воскресенье.

Наличный рынок, сохранявший «нейтралитет» и пребывая в боковом тренде на фоне вереницы «смен власти» на межбанке, также может попытаться немного подрасти 01 июня, ознаменовав «неформальный» День банкира и День защиты детей.



US