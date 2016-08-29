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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5042504350445045

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 776
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
486
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07

  zzzzzz написав:А что дальше .....

НБУ обіцяє валютну лібералізацію

https://svidok.online/nbu-obitsyaye-val ... lizatsiyu/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:12

  tea написав:Варіантів купа.Якщо МВФ не дасть транш,можна спробувати залучити на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,або на внутрішньому під 5.ХХ%.Можна знову підняти планку обов"язкової частки продажу доларів імпортерами,можна штучно обмежувати імпорт,як це було нещодавно.


Вариантов на самом деле вообще НЕТ ))
1.Внешние рынки минимум 9%

2.Внутри страны нет таких объемов. Депозиты юриков 5 млрд.дол физиков - 8 млрд. Но деньги не лежат в свободном кэше, те же банки за эти деньги и покупают валютные ОВГЗ. А надо в год по 5-7 млрд.дол.Более того, если вбруг Минфин решит включить пылесос ставки привлечения сразу вырастут.

3.Планку можно поднимать хоть до 100% , торговый баланс от этого лучше не станет.

4. Искуственные ограничения импорта закончаться антидемпинговыми судами и штрафами .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21

  zzzzzz написав:
  tea написав:Варіантів купа.Якщо МВФ не дасть транш,можна спробувати залучити на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,або на внутрішньому під 5.ХХ%.Можна знову підняти планку обов"язкової частки продажу доларів імпортерами,можна штучно обмежувати імпорт,як це було нещодавно.


Вариантов на самом деле вообще НЕТ ))

Мова ж йде - де замість МВФ знайти 1 млрд.дол?
https://news.finance.ua/ru/news/-/42730 ... ransha-mvf
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:23

tea

До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !
Живите своим умом!
zzzzzz
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