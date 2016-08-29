НБУ обіцяє валютну лібералізацію
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:12
Вариантов на самом деле вообще НЕТ ))
1.Внешние рынки минимум 9%
2.Внутри страны нет таких объемов. Депозиты юриков 5 млрд.дол физиков - 8 млрд. Но деньги не лежат в свободном кэше, те же банки за эти деньги и покупают валютные ОВГЗ. А надо в год по 5-7 млрд.дол.Более того, если вбруг Минфин решит включить пылесос ставки привлечения сразу вырастут.
3.Планку можно поднимать хоть до 100% , торговый баланс от этого лучше не станет.
4. Искуственные ограничения импорта закончаться антидемпинговыми судами и штрафами .
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21
Мова ж йде - де замість МВФ знайти 1 млрд.дол?
https://news.finance.ua/ru/news/-/42730 ... ransha-mvf
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:23
tea
До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !
Живите своим умом!
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