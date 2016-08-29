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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5042504350445045

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 777
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
486
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07

  zzzzzz написав:А что дальше .....

НБУ обіцяє валютну лібералізацію

https://svidok.online/nbu-obitsyaye-val ... lizatsiyu/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:12

  tea написав:Варіантів купа.Якщо МВФ не дасть транш,можна спробувати залучити на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,або на внутрішньому під 5.ХХ%.Можна знову підняти планку обов"язкової частки продажу доларів імпортерами,можна штучно обмежувати імпорт,як це було нещодавно.


Вариантов на самом деле вообще НЕТ ))
1.Внешние рынки минимум 9%

2.Внутри страны нет таких объемов. Депозиты юриков 5 млрд.дол физиков - 8 млрд. Но деньги не лежат в свободном кэше, те же банки за эти деньги и покупают валютные ОВГЗ. А надо в год по 5-7 млрд.дол.Более того, если вбруг Минфин решит включить пылесос ставки привлечения сразу вырастут.

3.Планку можно поднимать хоть до 100% , торговый баланс от этого лучше не станет.

4. Искуственные ограничения импорта закончаться антидемпинговыми судами и штрафами .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21

  zzzzzz написав:
  tea написав:Варіантів купа.Якщо МВФ не дасть транш,можна спробувати залучити на зовнішньому ринку під 7.ХХ%,або на внутрішньому під 5.ХХ%.Можна знову підняти планку обов"язкової частки продажу доларів імпортерами,можна штучно обмежувати імпорт,як це було нещодавно.


Вариантов на самом деле вообще НЕТ ))

Мова ж йде - де замість МВФ знайти 1 млрд.дол?
https://news.finance.ua/ru/news/-/42730 ... ransha-mvf
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:23

tea

До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:45

  zzzzzz написав:tea

До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !

Ну коли ж складали бюджет на цей рік,то вони ж у видатковій частині мали б бути враховані.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:50

  tea написав:
  zzzzzz написав:tea

До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !

Ну коли ж складали бюджет на цей рік,то вони ж у видатковій частині мали б бути враховані.


Да верно. Но есть и доходная часть бюджета, там так же есть доходы от размещения порядка 6 млрд.дол на внешних рынках.Чем дыру закрывать?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове . Ще ж не трагедія ,а вже такий галас за зовнішні позики .Валютчики кажуть ,що заробітчани наші з Європи добре валюту везуть ,та здають , як вся металургиійна галузь Украіни заробляє за рік.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 тра, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:13

  zzzzzz написав:Но есть и доходная часть бюджета, там так же есть доходы от размещения порядка 6 млрд.дол на внешних рынках.Чем дыру закрывать?

Делали сравнительный анализ между тренерами сборной по футболу,молодой и прогрессивный Шевченко против "совкового" специалиста Фоменко,результаты сравнения оказались шокирующими:толком ничего не поменялось,всё тот же консерватизм и боязнь изменений и отсутствие результата!
Можно сделать аналогии с экономической политикой,сравнить Азарова и Гро-на,вроде как всё разное и вектор то же поменялся на 180 град,а по факту упираемся в стену,когда не имеем возможности привлекать займы и опять замаячил новый кризис\девал\шок в доходах домохозяйств и это не смотря на шикарную статистику роста доходов,курса,который уронили в 3 раза,а выходят те же яйки без реальных реформ и посадок присосавшихся к корыту :?
Так что не нервничайте,до 31.03.19 ничего страшного не произойдёт,ну максимум 28 осилим на налике,а вот дальше будет новый(или старый) президент и будут не популярные решения,практика показывает,что пересичный от этого НИКОГДА не выигрывает,хоть 150 Майданов проводи :evil:
Ну а пока на налике красота,26,ну максимум 26.02 и нальют по всей стране,даже в ХАрькове!!

п.с. Евро гадина отскочило,ну ничего,будем терпеливыми и ждать сладкого курса.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29

  zzzzzz написав:tea
До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !

Транш МВФ дается только для того, чтобы гасить долги перед тем же МВФ.

Все эти "страшные" суммы будут погашены за счет перекредитования (на обслуживание пока денег хватает)

Других вариантов нет (с).
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