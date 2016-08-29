НБУ обіцяє валютну лібералізацію
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:12
Вариантов на самом деле вообще НЕТ ))
1.Внешние рынки минимум 9%
2.Внутри страны нет таких объемов. Депозиты юриков 5 млрд.дол физиков - 8 млрд. Но деньги не лежат в свободном кэше, те же банки за эти деньги и покупают валютные ОВГЗ. А надо в год по 5-7 млрд.дол.Более того, если вбруг Минфин решит включить пылесос ставки привлечения сразу вырастут.
3.Планку можно поднимать хоть до 100% , торговый баланс от этого лучше не станет.
4. Искуственные ограничения импорта закончаться антидемпинговыми судами и штрафами .
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:21
Мова ж йде - де замість МВФ знайти 1 млрд.дол?
https://news.finance.ua/ru/news/-/42730 ... ransha-mvf
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:23
tea
До конца года более 4 млрд.дол надо вернуть внешним кредиторам.И это только до конца этого года !
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:45
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:50
Да верно. Но есть и доходная часть бюджета, там так же есть доходы от размещения порядка 6 млрд.дол на внешних рынках.Чем дыру закрывать?
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове . Ще ж не трагедія ,а вже такий галас за зовнішні позики .Валютчики кажуть ,що заробітчани наші з Європи добре валюту везуть ,та здають , як вся металургиійна галузь Украіни заробляє за рік.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 тра, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:13
Делали сравнительный анализ между тренерами сборной по футболу,молодой и прогрессивный Шевченко против "совкового" специалиста Фоменко,результаты сравнения оказались шокирующими:толком ничего не поменялось,всё тот же консерватизм и боязнь изменений и отсутствие результата!
Можно сделать аналогии с экономической политикой,сравнить Азарова и Гро-на,вроде как всё разное и вектор то же поменялся на 180 град,а по факту упираемся в стену,когда не имеем возможности привлекать займы и опять замаячил новый кризис\девал\шок в доходах домохозяйств и это не смотря на шикарную статистику роста доходов,курса,который уронили в 3 раза,а выходят те же яйки без реальных реформ и посадок присосавшихся к корыту
Так что не нервничайте,до 31.03.19 ничего страшного не произойдёт,ну максимум 28 осилим на налике,а вот дальше будет новый(или старый) президент и будут не популярные решения,практика показывает,что пересичный от этого НИКОГДА не выигрывает,хоть 150 Майданов проводи
Ну а пока на налике красота,26,ну максимум 26.02 и нальют по всей стране,даже в ХАрькове!!
п.с. Евро гадина отскочило,ну ничего,будем терпеливыми и ждать сладкого курса.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29
Транш МВФ дается только для того, чтобы гасить долги перед тем же МВФ.
Все эти "страшные" суммы будут погашены за счет перекредитования (на обслуживание пока денег хватает)
Других вариантов нет (с).
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