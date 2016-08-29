Додано: Чет 31 тра, 2018 14:13

zzzzzz написав: Но есть и доходная часть бюджета, там так же есть доходы от размещения порядка 6 млрд.дол на внешних рынках.Чем дыру закрывать? Но есть и доходная часть бюджета, там так же есть доходы от размещения порядка 6 млрд.дол на внешних рынках.Чем дыру закрывать?

Делали сравнительный анализ между тренерами сборной по футболу,молодой и прогрессивный Шевченко против "совкового" специалиста Фоменко,результаты сравнения оказались шокирующими:толком ничего не поменялось,всё тот же консерватизм и боязнь изменений и отсутствие результата!Можно сделать аналогии с экономической политикой,сравнить Азарова и Гро-на,вроде как всё разное и вектор то же поменялся на 180 град,а по факту упираемся в стену,когда не имеем возможности привлекать займы и опять замаячил новый кризис\девал\шок в доходах домохозяйств и это не смотря на шикарную статистику роста доходов,курса,который уронили в 3 раза,а выходят те же яйки без реальных реформ и посадок присосавшихся к корытуТак что не нервничайте,до 31.03.19 ничего страшного не произойдёт,ну максимум 28 осилим на налике,а вот дальше будет новый(или старый) президент и будут не популярные решения,практика показывает,что пересичный от этого НИКОГДА не выигрывает,хоть 150 Майданов проводиНу а пока на налике красота,26,ну максимум 26.02 и нальют по всей стране,даже в ХАрькове!!п.с. Евро гадина отскочило,ну ничего,будем терпеливыми и ждать сладкого курса.