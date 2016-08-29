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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5043504450455046

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 777
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
486
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:05

ICBC Standard Bank выпустил бонды на 270 млн грн

Не так все і погано :

Британский ICBC Standard Bank PLC выпустил еще один транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 270 млн грн.
Об этом говорится в сообщении эмитента на Ирландской фондовой биржи (ISE).
31 мая ноты были включены в листинг ISE. Срок обращения - до 14 октября 2022 года.
Напомним, 29 мая ICBC Standard Bank выпустил ноты под гривневые ОВГЗ на 250 млн грн.
Ранее кредитные ноты под украинские ОВГЗ выпускала американская Citigroup и сингапурская компания Nomura International Funding.
Украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ за неделю вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Финансисты считают, что гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх. Желание заработать больше 16% годовых, а также получить курсовую разницу, в случае укрепления гривны, побуждает иностранцев идти на риск.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Сори за оффтоп - подскажите ,есть ли на форуме инфа про PayPal ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:20

Ruslan2453
ФінТех та Платіжні системи вряд ли там есть шо то полезное...
а шо делать?
чик
 
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