Додано: Чет 31 тра, 2018 15:05

Не так все і погано :



Британский ICBC Standard Bank PLC выпустил еще один транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 270 млн грн.

Об этом говорится в сообщении эмитента на Ирландской фондовой биржи (ISE).

31 мая ноты были включены в листинг ISE. Срок обращения - до 14 октября 2022 года.

Напомним, 29 мая ICBC Standard Bank выпустил ноты под гривневые ОВГЗ на 250 млн грн.

Ранее кредитные ноты под украинские ОВГЗ выпускала американская Citigroup и сингапурская компания Nomura International Funding.

Украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ за неделю вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Финансисты считают, что гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх. Желание заработать больше 16% годовых, а также получить курсовую разницу, в случае укрепления гривны, побуждает иностранцев идти на риск.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.