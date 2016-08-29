Додано: Чет 31 тра, 2018 16:16

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 3,69 коп., на торгах четверга вырос на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,1223 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 мая с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,15, однако спустя 35 минут, сменив настроение, просел к отметке 26,11/26,12 UAH/USD.



Рост цен в дебюте сессии – результат обычного приема продавцов СКВ, которые превентивными низколотовыми порциями спроса поднимают курс, чтобы впоследствии продаться подороже.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 «ознаменовалось» снижением курса СКВ до 26,105/26,115 UAH/USD. С этого момента и до 13.50 Киева доллар не покидал эту отметку, удерживаемый на ней равновесием покупок и продаж.



Полагаю, одним из игроков, который спросом балансировал рынок доллара на межбанке был Нацбанк, «анонимно» скупавший излишки валюты в свои резервы с платформы Matching.



К 13.50 торговая активность на межбанке заметно понизилась, в игру вступили мелкие спекулянты, которые спросом приподняли текущую цену «американца» до 26,11/26,13 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,11/26,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 31 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1223 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,93% с 28,0672 UAH/USD до 26,1223 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к среде наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Таковы правила. Способствовало расставанию с валютой случившееся накануне ее подорожание на 3,69 коп.



Во-вторых, заметно упала активность импортеров, интенсивно скупавших СКВ для закрытия своих контрактов в конце месяца накануне.



В-третьих, 31 мая сохранился тренд на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дал понять понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн. Инструментов для игры на повышение стало меньше.



В-четвертых, рынок доллара на межбанке с 25 мая перешел в режим «курсовых качелей», когда сегодняшний рост курса завтра сменяется его снижением. Логика режима предполагала коррекцию 31-го. Можно считать это фиксацией полученной накануне прибыли.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на торгах упала активность импортеров, скупившихся накануне. Кроме того, не проявляли себя и нерезиденты, сезон репатриации дивидендов у которых еще не наступил.



Во-вторых, не исключено, продажи СКВ экспортерами ограничились «обязательным минимумом».



Дата: 31 мая 2018 г. 17.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,97/26,04 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,03 UAH/USD)

€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.



Дата: 31 мая 2018 г. на 17.35

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,95-97/26,00-02 UAH/USD (с утра 25,95/26,02 UAH/USD, к полудню 25,95/26,02 UAH/USD)

€ 30,30/30,55 UAH/EUR (с утра 30,40-45/30,50-65 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не меняя действующие цены.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95/26,02 UAH/USD, евро – 30,35/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.





Дата: 31 мая 2018 г.



17.32 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USDD)

€ – 30,40/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,38/30,60 UAH/EUR, к полудню - 30,40/30,65 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях отсутствия реальных сделок. По всей видимости, здешние клиенты снова озадачены дебютным ростом доллара на межбанке, несмотря на явные признаки «сжатия» гривневой ликвидности.



В период до полудня на рынке города постепенно активизировались покупатели СКВ, формируя преобладание спроса. Последнее, однако, не привело к моментальному подорожанию пары доллар-гривня из-за низких объемов покупок.



По состоянию на 12.38 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось жесткое преобладание спроса на фоне полного отсутствия клиентских оферов валюты. Это перекосило рынок, значительно повредив итоговую ликвидность, заслужившую от местных дилеров «тройку», что заметно хуже показателей предыдущей сессии.



Дата: 31 мая 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)

€ – 30,45/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)

RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)



US

