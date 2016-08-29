Додано: Чет 31 тра, 2018 18:34

vladimir07 написав: tea написав: Я продовжую думати,що під час проведення ЧС-18 ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ до кордонів з Ростовською областю.Такі наступи готуються заздалегідь.Скоріш за все,Росія це розуміє і через своїх шпіонів у верхівці ЗСУ про це знає.Але максимум на що вона здатна до закінчення ЧС-18...... Я продовжую думати,що під час проведення ЧС-18 ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ до кордонів з Ростовською областю.Такі наступи готуються заздалегідь.Скоріш за все,Росія це розуміє і через своїх шпіонів у верхівці ЗСУ про це знає.Але максимум на що вона здатна до закінчення ЧС-18......

Интересная мысль, токо РФ не дремлет и максимально укрепит и насытит территории за линией соприкосновения. Подготовку наступления, если таковая проводится сейчас, не заметить невозможно.

Плюс боевые действия вблизи границы с Ростовской областью (а часть ЧМ проходит в Ростове) вызовут беспокойство всего мира. Думаю решение пойти в наступление не может приниматься на 100% только нашими керманычами. Интересная мысль, токо РФ не дремлет и максимально укрепит и насытит территории за линией соприкосновения. Подготовку наступления, если таковая проводится сейчас, не заметить невозможно.Плюс боевые действия вблизи границы с Ростовской областью (а часть ЧМ проходит в Ростове) вызовут беспокойство всего мира. Думаю решение пойти в наступление не может приниматься на 100% только нашими керманычами.

Это, конечно, полный офтоп для данной ветки, но у РФ есть окно возможностей по наступлению на Донбассе только до нового года (максимум до президентских выборов). В армию начнет поступать высокоточное оружие: новые ПТРК (украинские и американские), а так же РСЗО Ольха. Кроме того, комплектация армии вооружением уже приближается к 100% (о чем говорил в последнем интервью Згурец).Украине не выгодно освобождать Донбасс и тратить на это ресурсы, когда ожидается ввод миротворцев ООН после выборов президента. А вот для РФ ЧМ-2018 может быть последней призрачной надеждой военного давления.Даже если начнется катавасия на Донбассе, то я не думаю, что она повлияет на курс доллара. Ситуация на внешних рынках будет способствовать притоку валюты в страну.