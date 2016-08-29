Сьогодні останній день весни.
Як думаєте - скільки надлишкової валюти викупив НБУ на міжбанку в травні.
а)до 300 млн.дол.
б)від 300 до 500 млн.дол.
в)більше 500 млн.дол.
Я голосую за останній варіант.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:24
Сьогодні останній день весни.
Як думаєте - скільки надлишкової валюти викупив НБУ на міжбанку в травні.
а)до 300 млн.дол.
б)від 300 до 500 млн.дол.
в)більше 500 млн.дол.
Я голосую за останній варіант.
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:34
Это, конечно, полный офтоп для данной ветки, но у РФ есть окно возможностей по наступлению на Донбассе только до нового года (максимум до президентских выборов). В армию начнет поступать высокоточное оружие: новые ПТРК (украинские и американские), а так же РСЗО Ольха. Кроме того, комплектация армии вооружением уже приближается к 100% (о чем говорил в последнем интервью Згурец).
Украине не выгодно освобождать Донбасс и тратить на это ресурсы, когда ожидается ввод миротворцев ООН после выборов президента. А вот для РФ ЧМ-2018 может быть последней призрачной надеждой военного давления.
Даже если начнется катавасия на Донбассе, то я не думаю, что она повлияет на курс доллара. Ситуация на внешних рынках будет способствовать притоку валюты в страну.
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:49
Якщо ми не підемо в наступ під час ЧС-18,то для України закривається вікно можливостей.По миротворцям дискусія точеться вже більше року,і поки що немає свтла в кінці тунелю.Там Путін буде відтягувати процес.
Ситуація на першій лінії оборони зараз катастрофічна.Якщо рік тому некомплект на 1 лінії був 50%,то зараз 60-70%.Якщо два роки тому за пиятику на 1 лінії жорстко карали,то зараз закривають очі.Рядові на 1 лінії оборони отримують від 15 тис.грн.,але тенденція така,що бажаючих підписати контракти все менше і менше,а ті,в кого зараз закінчуються контракти,не продовжують їх.Якщо зараз не піти у наступ,то до зими некомплект на 1 лінії буде 80-90%.Що таке некомплект 90%?Це коли,наприклад,на 1 лінії має бути 30 тис.війська,а буде 3 тис.
Більш докладно про ситуацію на 1 лінії зараз ось тут...
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:53
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:55
плюс закупка газа по 300-350,
плюс растущий дефицит торгового баланса,
минус отказ МВФ кредитовать Украину
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:59
Re: Валютный рынок в контексте
увы, это не значит, что воспользуемся подобным курсом
в прошлом/ начале этого года я по 28.8 сдавал на хлебушек (т.е. менее 2% возможного), ожидая 31
как всегда - знал бы прикуп - жил бы в Сочи )
а основную сумму в итоге слил в среднем по 26.5, отдавая долги гривневые на ремонт квартиры в этом и прошлом месяце
и это пройдет
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:09
Re: Валютный рынок в контексте
Согласен с мнением,что можно спокойно до выборов обойтись без мвф и спокойно держатся в коридоре 28-29 за счёт,заробитчан,экспортёров,продажи овгз,ну ещё можно админмерами+папа запасается валютой и пополняет звр на случай пожара!Вообщем до выборов верю в стабильность,но пока пол года пересижу в зелёной роще!
Востаннє редагувалось bub-har в Чет 31 тра, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:20
Ті,хто не буде жадібний,скористається.Курс 29.ХХ буде не менше двох тижнів(З 31 грудня по 15 січня)
А от ті,хто побачать 29.ХХ,а чекатимуть 31.00,не скористаються,а потім здаватимуть по 27.ХХ.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:39
А як ви прорахували це ?А якщо буде ситуацiя , що 29 висадять , та сходимо на 32 ? Як можна таке стверджувпти зараз ?
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 тра, 2018 19:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:40
Gumanoid
Так почему вы не в Крыму ? что вас тут мучает ? что вас тут держит ?
Вы же 4 года как хотите в Крым переехать и всё хотите, и хотите переехать, но не переезжаете
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