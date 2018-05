Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5045504650475048 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 777 1. Нет сбережений в валюте 11% 82 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 57 4. от 50% до 75% 14% 107 5. более 75% 63% 486 Всього голосів : 777 Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41 Re: Валютный рынок в контексте Shram написав: плюс растущий дефицит торгового баланса, плюс растущий дефицит торгового баланса,

В кого, де, у якій країні?



Платіжний баланс України в квітні зведений з профіцитом, який склав 290 мільйонів доларів, тоді як місяцем раніше був зафіксований дефіцит у розмірі 75 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.



"Завдяки цьому міжнародні резерви за місяць зросли на 1,3% до 18,4 млрд доларів станом на кінець квітня, що забезпечувало 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду", - повідомили в НБУ.



Зазначається, що за підсумками перших чотирьох місяців сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля (склало 18 млн доларів).



У квітні поточний рахунок повернувся до позитивних значень (175 млн доларів) в порівнянні з дефіцитом в березні (628 млн доларів), завдяки скороченню дефіциту торгівлі товарами і зниженню витрат з обслуговування держборгу.



У той же час квітневий профіцит поточного рахунку був практично на рівні відповідного місяця минулого року.



За січень-квітень дефіцит поточного рахунку (202 млн доларів) незначно перевищив показник минулого року (176 млн доларів).



Обсяги експорту в квітні зросли на 19,6% в річному вираженні до 3,7 млрд доларів. В цілому за січень - квітень експорт товарів зріс на 11,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 14,1 млрд доларів.



Обсяги імпорту товарів в квітні збільшилися на 18,1% до 4,1 млрд доларів насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. В цілому за січень-квітень імпорт товарів зріс на 13,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 16,6 млрд доларів.



У квітні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком скоротився до 119 млн доларів. Чисті зобов'язання державного сектора перед зовнішнім світом скоротилися на 121 млн доларів переважно за рахунок погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів.



Чисті надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попереднього місяця (98 млн доларів) і практично повністю були спрямовані до реального сектору економіки. За чотири місяці чисті надходження ПІІ становили 394 млн доларів.



У квітні зростання обсягів готівкової валюти поза банками сповільнилося (до 23 млн доларів) на фоні збільшення чистого продажу населенням готівкової валюти. З початку року зростання готівки поза банками становило 208 млн доларів.



В цілому, в січні-квітні приплив коштів по фінансовому рахунку становив 222 млн доларів. В кого, де, у якій країні?у розмірі 75 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку."Завдяки цьому міжнародні резерви за місяць зросли на 1,3% до 18,4 млрд доларів станом на кінець квітня, що забезпечувало 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду", - повідомили в НБУ.Зазначається, що за підсумками перших чотирьох місяців сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля (склало 18 млн доларів).У квітні поточний рахунок повернувся до позитивних значень (175 млн доларів) в порівнянні з дефіцитом в березні (628 млн доларів), завдяки скороченню дефіциту торгівлі товарами і зниженню витрат з обслуговування держборгу.У той же час квітневий профіцит поточного рахунку був практично на рівні відповідного місяця минулого року.Обсяги експорту в квітні зросли на 19,6% в річному вираженні до 3,7 млрд доларів. В цілому за січень - квітень експорт товарів зріс на 11,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 14,1 млрд доларів.Обсяги імпорту товарів в квітні збільшилися на 18,1% до 4,1 млрд доларів насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. В цілому за січень-квітень імпорт товарів зріс на 13,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 16,6 млрд доларів.У квітні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком скоротився до 119 млн доларів. Чисті зобов'язання державного сектора перед зовнішнім світом скоротилися на 121 млн доларів переважно за рахунок погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів.Чисті надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попереднього місяця (98 млн доларів) і практично повністю були спрямовані до реального сектору економіки. За чотири місяці чисті надходження ПІІ становили 394 млн доларів.У квітні зростання обсягів готівкової валюти поза банками сповільнилося (до 23 млн доларів) на фоні збільшення чистого продажу населенням готівкової валюти. З початку року зростання готівки поза банками становило 208 млн доларів. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4738 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3641 раз. Подякували: 1675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 19:54 Василь-Рівне написав: Shram написав: плюс растущий дефицит торгового баланса, плюс растущий дефицит торгового баланса,

В кого, де, у якій країні? В кого, де, у якій країні?



В той самой - Украине.



Василь-Рівне написав: Платіжний баланс України Платіжний баланс України



Не платежный, а торговый!

Вот сами же пишете



Василь-Рівне написав: Обсяги експорту в квітні зросли на 19,6% в річному вираженні до 3,7 млрд доларів. В цілому за січень - квітень експорт товарів зріс на 11,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 14,1 млрд доларів.



Обсяги імпорту товарів в квітні збільшилися на 18,1% до 4,1 млрд доларів насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. В цілому за січень-квітень імпорт товарів зріс на 13,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 16,6 млрд доларів. Обсяги експорту в квітні зросли на 19,6% в річному вираженні до 3,7 млрд доларів. В цілому за січень - квітень експорт товарів зріс на 11,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 14,1 млрд доларів.Обсяги імпорту товарів в квітні збільшилися на 18,1% до 4,1 млрд доларів насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. В цілому за січень-квітень імпорт товарів зріс на 13,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 16,6 млрд доларів. [/quote]



Импорт 16,6 минус экспорт 14,1 сколько будет?

Причем рост экспорта 11,3 процента, а рост импорта 13,9 процентов.

Разрыв только нарастает. В той самой - Украине.Не платежный, а торговый!Вот сами же пишете[/quote]Импорт 16,6 минус экспорт 14,1 сколько будет?Причем рост экспорта 11,3 процента, а рост импорта 13,9 процентов.Разрыв только нарастает. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2102 З нами з: 26.03.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 19:56 bub-har написав: Shram написав: отказ МВФ кредитовать Украину отказ МВФ кредитовать Украину Согласен с мнением,что можно спокойно до выборов обойтись без мвф и спокойно держатся в коридоре 28-29 за счёт,заробитчан,экспортёров,продажи овгз,ну ещё можно админмерами+папа запасается валютой и пополняет звр на случай пожара Согласен с мнением,что можно спокойно до выборов обойтись без мвф и спокойно держатся в коридоре 28-29 за счёт,заробитчан,экспортёров,продажи овгз,ну ещё можно админмерами+папа запасается валютой и пополняет звр на случай пожара



Можно.

Даже скорее всего так и будет.

Но вот что будет потом, после выборов... Можно.Даже скорее всего так и будет.Но вот что будет потом, после выборов... Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2102 З нами з: 26.03.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 20:05 сірий написав: Правдивая история. Говорил же Вам, некому идти в атаку. НЕ -КО -МУ!!! "Спасибо"пете. Правдивая история. Говорил же Вам, некому идти в атаку. НЕ -КО -МУ!!! "Спасибо"пете.

Поки некомплект у 60-70% ще є кому йти в атаку.Іншого вікна можливостей не буде.А от коли некомплект буде у 80-90%,тоді важче буде вести навіть переговори.

В Лугандонії зараз офіційні цифри такі - є два армійські корпуси чисельністю 60 тис.З них 1000-2000 кадрових російьких офіцерів,але всі на керівних посадах мінімум командир роти.Ключове слово в чисельності - "офіційно",тобто лугандонські командири відсилають такі дані московським кураторам,щоб отримати гроші на таку чисельність.Реально там не більше 50 тис.Моральний дух там найнижчий за всі роки війни.Мало того,що Україна отримала Джевеліни,а значить в танки ніхто не хоче сідати,так ще й за останні тижні в них втрати напорядок більше наших,плюс втрати території.А це деморалізує.А тікати нікуди - Росія з завтрішнього дня офіційно не пускатиме лугандоців.

Про миротворців нам найближчі роки треба забути.Путін мінські домовленості трактує по-своєму і не виконує.По миротворцям висуне не менше вимог.Поки що висунув перші вимоги - щоб миротворці були не з членів НАТО. Поки некомплект у 60-70% ще є кому йти в атаку.Іншого вікна можливостей не буде.А от коли некомплект буде у 80-90%,тоді важче буде вести навіть переговори.В Лугандонії заразцифри такі - є два армійські корпуси чисельністю 60 тис.З них 1000-2000 кадрових російьких офіцерів,але всі на керівних посадах мінімум командир роти.Ключове слово в чисельності - "офіційно",тобто лугандонські командири відсилають такі дані московським кураторам,щоб отримати гроші на таку чисельність.Реально там не більше 50 тис.Моральний дух там найнижчий за всі роки війни.Мало того,що Україна отримала Джевеліни,а значить в танки ніхто не хоче сідати,так ще й за останні тижні в них втрати напорядок більше наших,плюс втрати території.А це деморалізує.А тікати нікуди - Росія з завтрішнього дня офіційно не пускатиме лугандоців.Про миротворців нам найближчі роки треба забути.Путін мінські домовленості трактує по-своєму і не виконує.По миротворцям висуне не менше вимог.Поки що висунув перші вимоги - щоб миротворці були не з членів НАТО. Востаннє редагувалось tea в Чет 31 тра, 2018 20:19, всього редагувалось 1 раз. tea Повідомлень: 14187 З нами з: 15.11.08 Подякував: 143 раз. Подякували: 1682 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 20:11 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 3,69 коп., на торгах четверга вырос на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,1223 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 мая с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,15, однако спустя 35 минут, сменив настроение, просел к отметке 26,11/26,12 UAH/USD.



Рост цен в дебюте сессии – результат обычного приема продавцов СКВ, которые превентивными низколотовыми порциями спроса поднимают курс, чтобы впоследствии продаться подороже.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 «ознаменовалось» снижением курса СКВ до 26,105/26,115 UAH/USD. С этого момента и до 13.50 Киева доллар не покидал эту отметку, удерживаемый на ней равновесием покупок и продаж.



Полагаю, одним из игроков, который спросом балансировал рынок доллара на МЕЖБАНКЕ был Нацбанк, «анонимно» скупавший излишки валюты в свои резервы с платформы Matching.



К 13.50 торговая активность на межбанке заметно понизилась, в игру вступили мелкие спекулянты, которые спросом приподняли текущую цену «американца» до 26,11/26,13 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,11/26,13 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в четверг.



Большинство сделок на межбанке 31 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1223 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,93% с 28,0672 UAH/USD до 26,1223 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к среде наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Таковы правила. Способствовало расставанию с валютой случившееся накануне ее подорожание на 3,69 коп.



Во-вторых, заметно упала активность импортеров, интенсивно скупавших СКВ для закрытия своих контрактов в конце месяца накануне.



В-третьих, 31 мая сохранился тренд на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дал понять понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн. Инструментов для игры на повышение стало меньше.



В-четвертых, рынок доллара на межбанке с 25 мая перешел в режим «курсовых качелей», когда сегодняшний рост курса завтра сменяется его снижением. Логика режима предполагала коррекцию 31-го. Можно считать это фиксацией полученной накануне прибыли.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на торгах упала активность импортеров, скупившихся накануне. Кроме того, не проявляли себя и нерезиденты, сезон репатриации дивидендов у которых еще не наступил.



Во-вторых, не исключено, продажи СКВ экспортерами ограничились «обязательным минимумом».













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 31 мая, как и накануне, продемонстрировал внутридневную повсеместную стабильность, проигнорировав движение на валютном межбанке в секторе доллара.



Большинство наличных «неформальных» рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию четверга в равновесии спроса и предложения, которое способствовало относительной стабильности долларовых цен в течение 31-го, а также повторению итоговой ликвидностью показателей предыдущей сессии.



Исключение в последнем составил рынок Запорожья, дилеры которого, из-за сформировавшегося после полудня «жесткого» «перекоса» в сторону бидов, констатировали потери в оборотах.



Кроме того, несмотря на стопроцентную внутридневную стабильность цен и баланс спрос/предложение, столичные валютчики доложили о сохранении тамошней ликвидности на «посредственном» уровне. Вот уже 2 сессии подряд киевский наличный рынок не может оторваться от локального «дна» по части оборотов.



Думается, именно сбалансированность спроса и предложения, которая является одним из условий приличной ликвидности торгов, стала основным источником вхождения рынка наличных в паре доллар-гривня в полосу стабильности.



В течение четверга позиция спрос наличного «неформального» доллара либо не изменялась, либо прибавила 2,0 коп. (Киев), офера в течение 31 мая либо не изменились, либо выросли на 1,0 коп. (Днепр).



По сравнению с закрытием среды, биды «неформального» наличного «американца» не изменились, офера либо потеряли 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо не изменились (Запорожье, Крыжополь).



Таким образом, «курсовые качели» на рынке безналичного доллара, где рост цен сменяется их коррекцией, наличный рынок проигнорировал, войдя в полосу стабильности и сосредоточившись на ликвидности. И, представляется, не прогадал.



Как и накануне, укажем на вероятность экспансии этого настроения (бокового тренда и стабильности) на валютный межбанк, по прошествии некоторой турбулентности, вызванной недавними длинными выходными в США и в Украине, а также финишем месяца. На это указывает заметное снижение амплитуды курсовых колебаний безналичного доллара: 29-го он упал на 5,06 коп., 30-го отскочил на 3,69 коп., а в четверг потерял 1,35 коп.

Налицо очевидное стремление «зеленого» безнала к стабильности. Безотносительно «происхождения» тренда - будь то гривневые интервенции НБУ или проблемы с ликвидностью в нацвалюте.



Меж тем, наличный рынок Днепра, продемонстрировав в течение четверга относительную стабильность обеих позиций в паре доллар-гривня и ограничившись копеечным приростом в менее значимых оферах, может служить индикатором общего состояния рынка наличных по всей стране.



Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на сохранение клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров своей активностью объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 31 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился без ревизии действующих цен.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и повторив «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера повысились на 1,0 коп.



доллар – 25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 1,0 коп., предложение прибавило столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 25,97/26,04 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие не нуждалось в ценовом регулировании.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись некоторым снижением обеих позиция в паре евро-гривня и ростом рубля: 25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая, впрочем, требовала незначительного повышения менее значимых оферов в долларе и рубле.



Дилеры опта по итогам четверга констатировали «хорошую» ликвидность торгов, которой в значительной степени способствовала сбалансированность спроса и предложения.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 31 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера повысились на 1,0 коп.





По сравнению с закрытием 30 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 1,0 коп., офера прибавили столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 мая уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери в бидах и оферах.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга 31 мая, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упускали из виду ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с открытия европейской сессии и сменившееся коррецией после киевского полудня.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», понизив в течение четверга обе позиции наличного евро на 5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1664 к отметке $1,1672 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» в паре евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1666 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1650-1,1670, инициировав с указанного часа ралли, завершившийся около 12.00 Киева на отметке $1,1720. Последовавшая коррекция уронила главную валютную пару около 16.30 в район отметки $1,1660. Впоследствии этот уровень оказался «базовым», относительно него пара в дальнейшем продолжала совершать разнополярные, довольно «нервные» и несвойственные для американской сессии форекса колебания в рамках широкого коридора $1,1650-1,1680, который не покидала до 20.45 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар продолжил стартовавшее накануне повышение, отметившись около 12.00 Киева на внутридневном максимуме $1,1720. Движение «5 звезд» в Италии получило последнюю возможность сформировать правительство. В среду назначенный премьер-министр Италии Коттарелли заявил, что существует возможность создать политическое правительство, которое выведет страну из тупиковой ситуации.



Доходность 2-летних облигаций в Италии, за которой пристально наблюдают на рынке, упала на 50 базисных пунктов до уровня 1,45%. Согласно данным двух опросов общественного мнения в Италии, от 60 до 72% опрошенных хотели бы, чтобы страна оставалась в еврозоне.



Необходимо также отметить нынешние данные об уровне инфляции во Франции, еврозоне и Италии, которые превысила ожидания. Снижение цен на недвижимость в Великобритании может оказать давление на курс фунта. Рост индексов деловой активности в Китае поддерживает фондовые индексы, индекс в производственной сфере достиг максимума за восемь месяцев.



Вице-председатель Национального банка Швейцарии Цурбруег заявил, что текущая стимулирующая политика банка соответствует нестабильной ситуации на рынке форекс, которая наблюдалась в последние дни.



Доходности 10-летних облигаций в США выросла вчера на 0,070 пункта до уровня 2,840%. 01 июня внимание инвесторов будет направлено на данные об уровне деловой активности в разных регионах и обзор рынка труда в США.



Существует неопределенность относительно будущих тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС в США, а также относительно судьбы немецких автопроизводителей в США.



Курс доллара США к евро перешел к росту в четверг после публикации статданных по американской экономике.



Курс евро, по данным на 16.30 Киева, находится на уровне $1,1660 по сравнению с $1,1666 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до $1,1724.



Согласно данным министерства торговли США, обнародованным в четверг, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 0,2% в помесячном и на 1,8% в годовом выражении.

Динамика обоих показателей не изменилась по сравнению с мартом и совпала с ожиданиями аналитиков.



В то же время темпы повышения окладов и зарплат в США в прошлом месяце ускорились до 0,4% по сравнению с мартовскими 0,2%.



Позитивным фактором для европейской валюты в четверг стали данные об усилении инфляции во Франции до максимума почти за шесть лет.



Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2018 года выросли на 2,3% в годовом выражении после повышения на 1,8% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Майские темпы инфляции стали максимальными с августа 2012 года и впервые за эти шесть лет превысили уровень, таргетируемый Европейским центральным банком (чуть ниже 2% годовых).



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, стабилен в четверг.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥108,71 против ¥108,91 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥126,78 по сравнению со ¥127,04 в среду.



Надежды на то, что Италия еще может избежать худшего, поддержали итальянские облигации в четверг утром, что оказало некоторую поддержку евро.



Несмотря на то, что темпы падения пары евро-доллар в последние недели превзошли наши прогнозы, мы по-прежнему видим потенциал снижения, пересмотрев свой годовой прогноз по евро до $1,12 с $1,15.



Учитывая риск того, что на рынке стоит ждать передышки после недавнего падения курса пары евро-доллар есть смысл ориентироваться на таргет $1,15 в трехмесячным прогнозом.



В течение последних недель опасения инвесторов в отношении еврозоны усилились. Первоначально это было связано с соблюдением налоговых правил Брюсселя, а в последнее время инвесторы обеспокоились будущим Италии в составе ЕС. Поскольку даже лидер «Лиги севера» Сальвини опроверг, что он хочет выхода Италии из блока, этот сценарий в настоящее время кажется маловероятным.



Тем не менее, теперь данная тема будет превалировать в ходе итальянской избирательной кампании, а рынки будут снова следить за опросами общественного мнения.



На фоне пристального вниманием рынков к политическому риску в Италии, а также Испании, учитывая ожидаемый вотум недоверия премьер-министру Рахою, перспективы евро явно ухудшились.



На этом фоне остается добавить к этому евронегативу аргументы в пользу более ясного и конструктивного взгляда на доллар США.



В этом году политика ФРС соответствовала ожиданиям инвесторов. Федрезерв подтвердил, что в 2018 году, по всей вероятности, произойдет три повышения ставок. Было много разговоров о том, что ФРС может повысить ставки и четыре раза. В отличие от этой «ястребиной» позиции большинство других центробанков банков G10 не оправдали рыночных ожиданий в отношении ужесточения денежно-кредитных условий. Наряду с ЕЦБ, BoJ, Riksbank, RBA, RBNZ и BoE приложили немало усилий в этом году, чтобы превзойти ожидания нормализации монетарной политики. В результате разница в процентных ставках благоприятствует росту доллара США.

Процентные ставки в прошлом году не смогли привести к укреплению доллара. 2017 год стал «звездным» для активов стран emerging markets: инвесторы спешили заработать на высокодоходных активах. Напротив, снижение аппетита к риску в этом году и отток капитала со многих азиатских и латиноамериканских рынков emerging markets также способствовал ралли доллара США.



При этом нельзя не упомянуть о случившейся в четверг вечером «ложке дегтя» в бочке долларового меда. К вечеру 31-го стало известно, что США все-таки введут 01 июня пошлин на товары из ЕС.



Золото и иена незначительно подросли в цене на этой новости, котировки акции снижаются.



Пара евро-доллар к 20.00 Киева пребывала на уровне $1,1672 по сравнению с $1,1666 на закрытие предыдущей сессии.



Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до $1,1724, в реакции на французские данные.



Курс доллара к иене торгуется на уровне ¥108,70, что ниже на 20 пунктов уровней до появления новостей о пошлинах.



Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики.



Он добавил, что введение пошлин на сталь и алюминий не скажется на отношениях с ЕС, «все это переживут». Новые пошлины вступят в силу в полночь 1 июня, отметил Росс.



Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Еврокомиссия заявила, что ответит пропорциональными мерами на объявленное США введение заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.



01 июня также будет подан иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США. «Принимаемые США меры призваны защитить американскую отрасль от зарубежной конкуренции, что идет в разрез с нормами ВТО. Помимо подачи иска в ВТО, мы вводим в отношении США меры, скоординированные вместе с нашими партнерами, также затронутыми действиями Вашингтона», – сказано в заявлении европейского регулятора.



В ЕК подсчитали, что американские пошлины затрагивают экспорт из еврозоны, объем которого в 2017 году составил Є6,4 млрд. ЕС готов отреагировать на введенные США ограничения на импорт стали и алюминия быстрыми и пропорциональными мерами, в полном соответствии с правилами ВТО, отмечают в ЕК.



ЕС введет дополнительные пошлины на ряд товаров американского экспорта, и размер пошлин будет определен в соответствии с ущербом, нанесенным ограничениями, которые ввели США, сказано в заявлении. Список товаров, для которых будут введены дополнительные пошлины, уже готов и получил поддержку всех членов ЕС, отмечают в ЕК.



«ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут в разрез с правилами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый, - заявил президент ЕК Жан-Клод Юнкер. - США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта».



Мексика также сообщила, что планирует ввести пошлины на американскую плакированную сталь, некоторые продукты питания и молочную продукцию в ответ на пошлины на импорт стали и алюминия, заявленные США.



Курс доллара США ранее был поддержан позитивными данными. Так, отчет министерства торговли США показал в четверг, что индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), за которым внимательно следит Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 0,2% в помесячном и на 1,8% в годовом выражении.



Динамика первого показателя превзошла прогнозы в +0,1%.

В то же время темпы повышения окладов и зарплат в США в прошлом месяце ускорились до 0,4% по сравнению с мартовскими 0,2%.

На этом фоне индекс деловой активности Чикаго PMI резко подскочил в мае до 62,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали рост до 58,0. В апреле показатель составлял 57,6. Этот индекс служит предвестником роста национального индекса ISM.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение 31 мая по спросу, и прибавив 20 пунктов по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера повысились на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 мая по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, выросший в среду объем упавшей на счета экспортеров выручки из-за рубежа сформировал изрядное предложение обязательной ее части на торгах межбанка 31-го. При этом импортеры несколько снизили накал своих покупок СКВ, формируя нисходящий тренд рынка безналичного «американца».



На стороне вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» оказалась пролонгация сжатия гривневого ресурса, на которую указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Кроме того, к продажам СКВ со стороны экспортеров спровоцировало состоявшееся накануне некоторое подорожание (на 3,69 коп. по средневзвешенному курсу) доллара, отчасти «оправдывая» расставание экспортеров с кровными долларами 31-го.



В контексте установившегося на торгах валютного межбанка режима «курсовых качелей», когда рост курса доллара на следующих торгах сменяется его снижением, будет естественным ожидать на пятничной, первой сессии июня, выкупа сформировавшихся 31-го «низов» «американца».

Думаю, «поможет» смене тренда с «ситуативно-медвежьего» на бычий так называемый «пятничный синдром», предполагающий вхождения значительной части игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар ради комфортного и «безопасного» отдыха в субботу-воскресенье.

Наличный рынок, сохранявший «нейтралитет» и пребывая в боковом тренде на фоне вереницы «смен власти» на межбанке, также может попытаться немного подрасти 01 июня, ознаменовав «неформальный» День банкира и День защиты детей.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64355 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3887 раз. Подякували: 7294 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 20:23 Перес де Куэльяр написав: tea написав: Ті,хто не буде жадібний,скористається.Курс 29.ХХ буде не менше двох тижнів. А от ті,хто побачать 29.ХХ,а чекатимуть 31.00,не скористаються,а потім здаватимуть по 27.ХХ. Ті,хто не буде жадібний,скористається.Курс 29.ХХ буде не менше двох тижнів. А от ті,хто побачать 29.ХХ,а чекатимуть 31.00,не скористаються,а потім здаватимуть по 27.ХХ.

А як ви прорахували це ?А якщо буде ситуацiя , що 29 висадять , та сходимо на 32 ? Як можна таке стверджувпти зараз ?



*Відправлено з Чату А як ви прорахували це ?А якщо буде ситуацiя , що 29 висадять , та сходимо на 32 ? Як можна таке стверджувпти зараз ?

Це станом на зараз така моя думка,такий прогноз.

Бюджетний курс цього року 29.30,але в січні ми не дійшли навіть до 29.00.

Причому перші форумчани,у яких не витримали нерви,почали продавати долари як тільки курс перетнув вгору позначку у 28.00. Це станом на зараз така моя думка,такий прогноз.Бюджетний курс цього року 29.30,але в січні ми не дійшли навіть до 29.00.Причому перші форумчани,у яких не витримали нерви,почали продавати долари як тільки курс перетнув вгору позначку у 28.00. tea Повідомлень: 14187 З нами з: 15.11.08 Подякував: 143 раз. Подякували: 1682 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5045504650475048 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1219 , 1220 , 1221

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12204 1323336

Zebra Чет 31 тра, 2018 18:21 Валютный рынок в мире 1 ... 624 , 625 , 626

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6256 1321699

ЛОБ Вів 29 тра, 2018 12:20 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 37148

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17