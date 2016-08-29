Додано: Чет 31 тра, 2018 20:11

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 3,69 коп., на торгах четверга вырос на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,1223 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 мая с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,15, однако спустя 35 минут, сменив настроение, просел к отметке 26,11/26,12 UAH/USD.



Рост цен в дебюте сессии – результат обычного приема продавцов СКВ, которые превентивными низколотовыми порциями спроса поднимают курс, чтобы впоследствии продаться подороже.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 «ознаменовалось» снижением курса СКВ до 26,105/26,115 UAH/USD. С этого момента и до 13.50 Киева доллар не покидал эту отметку, удерживаемый на ней равновесием покупок и продаж.



Полагаю, одним из игроков, который спросом балансировал рынок доллара на МЕЖБАНКЕ был Нацбанк, «анонимно» скупавший излишки валюты в свои резервы с платформы Matching.



К 13.50 торговая активность на межбанке заметно понизилась, в игру вступили мелкие спекулянты, которые спросом приподняли текущую цену «американца» до 26,11/26,13 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,11/26,13 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в четверг.



Большинство сделок на межбанке 31 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1223 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,93% с 28,0672 UAH/USD до 26,1223 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к среде наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Таковы правила. Способствовало расставанию с валютой случившееся накануне ее подорожание на 3,69 коп.



Во-вторых, заметно упала активность импортеров, интенсивно скупавших СКВ для закрытия своих контрактов в конце месяца накануне.



В-третьих, 31 мая сохранился тренд на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дал понять понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн. Инструментов для игры на повышение стало меньше.



В-четвертых, рынок доллара на межбанке с 25 мая перешел в режим «курсовых качелей», когда сегодняшний рост курса завтра сменяется его снижением. Логика режима предполагала коррекцию 31-го. Можно считать это фиксацией полученной накануне прибыли.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на торгах упала активность импортеров, скупившихся накануне. Кроме того, не проявляли себя и нерезиденты, сезон репатриации дивидендов у которых еще не наступил.



Во-вторых, не исключено, продажи СКВ экспортерами ограничились «обязательным минимумом».













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 31 мая, как и накануне, продемонстрировал внутридневную повсеместную стабильность, проигнорировав движение на валютном межбанке в секторе доллара.



Большинство наличных «неформальных» рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию четверга в равновесии спроса и предложения, которое способствовало относительной стабильности долларовых цен в течение 31-го, а также повторению итоговой ликвидностью показателей предыдущей сессии.



Исключение в последнем составил рынок Запорожья, дилеры которого, из-за сформировавшегося после полудня «жесткого» «перекоса» в сторону бидов, констатировали потери в оборотах.



Кроме того, несмотря на стопроцентную внутридневную стабильность цен и баланс спрос/предложение, столичные валютчики доложили о сохранении тамошней ликвидности на «посредственном» уровне. Вот уже 2 сессии подряд киевский наличный рынок не может оторваться от локального «дна» по части оборотов.



Думается, именно сбалансированность спроса и предложения, которая является одним из условий приличной ликвидности торгов, стала основным источником вхождения рынка наличных в паре доллар-гривня в полосу стабильности.



В течение четверга позиция спрос наличного «неформального» доллара либо не изменялась, либо прибавила 2,0 коп. (Киев), офера в течение 31 мая либо не изменились, либо выросли на 1,0 коп. (Днепр).



По сравнению с закрытием среды, биды «неформального» наличного «американца» не изменились, офера либо потеряли 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо не изменились (Запорожье, Крыжополь).



Таким образом, «курсовые качели» на рынке безналичного доллара, где рост цен сменяется их коррекцией, наличный рынок проигнорировал, войдя в полосу стабильности и сосредоточившись на ликвидности. И, представляется, не прогадал.



Как и накануне, укажем на вероятность экспансии этого настроения (бокового тренда и стабильности) на валютный межбанк, по прошествии некоторой турбулентности, вызванной недавними длинными выходными в США и в Украине, а также финишем месяца. На это указывает заметное снижение амплитуды курсовых колебаний безналичного доллара: 29-го он упал на 5,06 коп., 30-го отскочил на 3,69 коп., а в четверг потерял 1,35 коп.

Налицо очевидное стремление «зеленого» безнала к стабильности. Безотносительно «происхождения» тренда - будь то гривневые интервенции НБУ или проблемы с ликвидностью в нацвалюте.



Меж тем, наличный рынок Днепра, продемонстрировав в течение четверга относительную стабильность обеих позиций в паре доллар-гривня и ограничившись копеечным приростом в менее значимых оферах, может служить индикатором общего состояния рынка наличных по всей стране.



Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на сохранение клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров своей активностью объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 31 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился без ревизии действующих цен.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и повторив «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера повысились на 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 1,0 коп., предложение прибавило столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 25,97/26,04 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие не нуждалось в ценовом регулировании.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись некоторым снижением обеих позиция в паре евро-гривня и ростом рубля: 25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая, впрочем, требовала незначительного повышения менее значимых оферов в долларе и рубле.



Дилеры опта по итогам четверга констатировали «хорошую» ликвидность торгов, которой в значительной степени способствовала сбалансированность спроса и предложения.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 31 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера повысились на 1,0 коп.





По сравнению с закрытием 30 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 1,0 коп., офера прибавили столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 мая уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери в бидах и оферах.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга 31 мая, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упускали из виду ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с открытия европейской сессии и сменившееся коррецией после киевского полудня.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», понизив в течение четверга обе позиции наличного евро на 5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1664 к отметке $1,1672 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» в паре евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1666 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1650-1,1670, инициировав с указанного часа ралли, завершившийся около 12.00 Киева на отметке $1,1720. Последовавшая коррекция уронила главную валютную пару около 16.30 в район отметки $1,1660. Впоследствии этот уровень оказался «базовым», относительно него пара в дальнейшем продолжала совершать разнополярные, довольно «нервные» и несвойственные для американской сессии форекса колебания в рамках широкого коридора $1,1650-1,1680, который не покидала до 20.45 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар продолжил стартовавшее накануне повышение, отметившись около 12.00 Киева на внутридневном максимуме $1,1720. Движение «5 звезд» в Италии получило последнюю возможность сформировать правительство. В среду назначенный премьер-министр Италии Коттарелли заявил, что существует возможность создать политическое правительство, которое выведет страну из тупиковой ситуации.



Доходность 2-летних облигаций в Италии, за которой пристально наблюдают на рынке, упала на 50 базисных пунктов до уровня 1,45%. Согласно данным двух опросов общественного мнения в Италии, от 60 до 72% опрошенных хотели бы, чтобы страна оставалась в еврозоне.



Необходимо также отметить нынешние данные об уровне инфляции во Франции, еврозоне и Италии, которые превысила ожидания. Снижение цен на недвижимость в Великобритании может оказать давление на курс фунта. Рост индексов деловой активности в Китае поддерживает фондовые индексы, индекс в производственной сфере достиг максимума за восемь месяцев.



Вице-председатель Национального банка Швейцарии Цурбруег заявил, что текущая стимулирующая политика банка соответствует нестабильной ситуации на рынке форекс, которая наблюдалась в последние дни.



Доходности 10-летних облигаций в США выросла вчера на 0,070 пункта до уровня 2,840%. 01 июня внимание инвесторов будет направлено на данные об уровне деловой активности в разных регионах и обзор рынка труда в США.



Существует неопределенность относительно будущих тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС в США, а также относительно судьбы немецких автопроизводителей в США.



Курс доллара США к евро перешел к росту в четверг после публикации статданных по американской экономике.



Курс евро, по данным на 16.30 Киева, находится на уровне $1,1660 по сравнению с $1,1666 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до $1,1724.



Согласно данным министерства торговли США, обнародованным в четверг, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 0,2% в помесячном и на 1,8% в годовом выражении.

Динамика обоих показателей не изменилась по сравнению с мартом и совпала с ожиданиями аналитиков.



В то же время темпы повышения окладов и зарплат в США в прошлом месяце ускорились до 0,4% по сравнению с мартовскими 0,2%.



Позитивным фактором для европейской валюты в четверг стали данные об усилении инфляции во Франции до максимума почти за шесть лет.



Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2018 года выросли на 2,3% в годовом выражении после повышения на 1,8% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Майские темпы инфляции стали максимальными с августа 2012 года и впервые за эти шесть лет превысили уровень, таргетируемый Европейским центральным банком (чуть ниже 2% годовых).



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, стабилен в четверг.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥108,71 против ¥108,91 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥126,78 по сравнению со ¥127,04 в среду.



Надежды на то, что Италия еще может избежать худшего, поддержали итальянские облигации в четверг утром, что оказало некоторую поддержку евро.



Несмотря на то, что темпы падения пары евро-доллар в последние недели превзошли наши прогнозы, мы по-прежнему видим потенциал снижения, пересмотрев свой годовой прогноз по евро до $1,12 с $1,15.



Учитывая риск того, что на рынке стоит ждать передышки после недавнего падения курса пары евро-доллар есть смысл ориентироваться на таргет $1,15 в трехмесячным прогнозом.



В течение последних недель опасения инвесторов в отношении еврозоны усилились. Первоначально это было связано с соблюдением налоговых правил Брюсселя, а в последнее время инвесторы обеспокоились будущим Италии в составе ЕС. Поскольку даже лидер «Лиги севера» Сальвини опроверг, что он хочет выхода Италии из блока, этот сценарий в настоящее время кажется маловероятным.



Тем не менее, теперь данная тема будет превалировать в ходе итальянской избирательной кампании, а рынки будут снова следить за опросами общественного мнения.



На фоне пристального вниманием рынков к политическому риску в Италии, а также Испании, учитывая ожидаемый вотум недоверия премьер-министру Рахою, перспективы евро явно ухудшились.



На этом фоне остается добавить к этому евронегативу аргументы в пользу более ясного и конструктивного взгляда на доллар США.



В этом году политика ФРС соответствовала ожиданиям инвесторов. Федрезерв подтвердил, что в 2018 году, по всей вероятности, произойдет три повышения ставок. Было много разговоров о том, что ФРС может повысить ставки и четыре раза. В отличие от этой «ястребиной» позиции большинство других центробанков банков G10 не оправдали рыночных ожиданий в отношении ужесточения денежно-кредитных условий. Наряду с ЕЦБ, BoJ, Riksbank, RBA, RBNZ и BoE приложили немало усилий в этом году, чтобы превзойти ожидания нормализации монетарной политики. В результате разница в процентных ставках благоприятствует росту доллара США.

Процентные ставки в прошлом году не смогли привести к укреплению доллара. 2017 год стал «звездным» для активов стран emerging markets: инвесторы спешили заработать на высокодоходных активах. Напротив, снижение аппетита к риску в этом году и отток капитала со многих азиатских и латиноамериканских рынков emerging markets также способствовал ралли доллара США.



При этом нельзя не упомянуть о случившейся в четверг вечером «ложке дегтя» в бочке долларового меда. К вечеру 31-го стало известно, что США все-таки введут 01 июня пошлин на товары из ЕС.



Золото и иена незначительно подросли в цене на этой новости, котировки акции снижаются.



Пара евро-доллар к 20.00 Киева пребывала на уровне $1,1672 по сравнению с $1,1666 на закрытие предыдущей сессии.



Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до $1,1724, в реакции на французские данные.



Курс доллара к иене торгуется на уровне ¥108,70, что ниже на 20 пунктов уровней до появления новостей о пошлинах.



Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики.



Он добавил, что введение пошлин на сталь и алюминий не скажется на отношениях с ЕС, «все это переживут». Новые пошлины вступят в силу в полночь 1 июня, отметил Росс.



Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Еврокомиссия заявила, что ответит пропорциональными мерами на объявленное США введение заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.



01 июня также будет подан иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США. «Принимаемые США меры призваны защитить американскую отрасль от зарубежной конкуренции, что идет в разрез с нормами ВТО. Помимо подачи иска в ВТО, мы вводим в отношении США меры, скоординированные вместе с нашими партнерами, также затронутыми действиями Вашингтона», – сказано в заявлении европейского регулятора.



В ЕК подсчитали, что американские пошлины затрагивают экспорт из еврозоны, объем которого в 2017 году составил Є6,4 млрд. ЕС готов отреагировать на введенные США ограничения на импорт стали и алюминия быстрыми и пропорциональными мерами, в полном соответствии с правилами ВТО, отмечают в ЕК.



ЕС введет дополнительные пошлины на ряд товаров американского экспорта, и размер пошлин будет определен в соответствии с ущербом, нанесенным ограничениями, которые ввели США, сказано в заявлении. Список товаров, для которых будут введены дополнительные пошлины, уже готов и получил поддержку всех членов ЕС, отмечают в ЕК.



«ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут в разрез с правилами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый, - заявил президент ЕК Жан-Клод Юнкер. - США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта».



Мексика также сообщила, что планирует ввести пошлины на американскую плакированную сталь, некоторые продукты питания и молочную продукцию в ответ на пошлины на импорт стали и алюминия, заявленные США.



Курс доллара США ранее был поддержан позитивными данными. Так, отчет министерства торговли США показал в четверг, что индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), за которым внимательно следит Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 0,2% в помесячном и на 1,8% в годовом выражении.



Динамика первого показателя превзошла прогнозы в +0,1%.

В то же время темпы повышения окладов и зарплат в США в прошлом месяце ускорились до 0,4% по сравнению с мартовскими 0,2%.

На этом фоне индекс деловой активности Чикаго PMI резко подскочил в мае до 62,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали рост до 58,0. В апреле показатель составлял 57,6. Этот индекс служит предвестником роста национального индекса ISM.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение 31 мая по спросу, и прибавив 20 пунктов по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера повысились на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 мая по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, выросший в среду объем упавшей на счета экспортеров выручки из-за рубежа сформировал изрядное предложение обязательной ее части на торгах межбанка 31-го. При этом импортеры несколько снизили накал своих покупок СКВ, формируя нисходящий тренд рынка безналичного «американца».



На стороне вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» оказалась пролонгация сжатия гривневого ресурса, на которую указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Кроме того, к продажам СКВ со стороны экспортеров спровоцировало состоявшееся накануне некоторое подорожание (на 3,69 коп. по средневзвешенному курсу) доллара, отчасти «оправдывая» расставание экспортеров с кровными долларами 31-го.



В контексте установившегося на торгах валютного межбанка режима «курсовых качелей», когда рост курса доллара на следующих торгах сменяется его снижением, будет естественным ожидать на пятничной, первой сессии июня, выкупа сформировавшихся 31-го «низов» «американца».

Думаю, «поможет» смене тренда с «ситуативно-медвежьего» на бычий так называемый «пятничный синдром», предполагающий вхождения значительной части игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар ради комфортного и «безопасного» отдыха в субботу-воскресенье.

Наличный рынок, сохранявший «нейтралитет» и пребывая в боковом тренде на фоне вереницы «смен власти» на межбанке, также может попытаться немного подрасти 01 июня, ознаменовав «неформальный» День банкира и День защиты детей.



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