А я і не порівнюю, лише намагаюсь зрозуміти - ці вкиди це економічне лузєрство чи ольгінство, скоріше друге, бо плюси за ці вкиди ставляться тут відомим латентним сепаратистом, який виставляє себе на форумі для конспірації мало не патріотом, але примітивно "палиться".
Shram написав:А так у Украины
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 31 тра, 2018 21:27, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
ЛАД написав:Думаю, это не забота об Украине и даже не желание навредить РФ, а стремление обеспечить сбыт амер. сжиженного газа.
Авжеж , газ напарашI дешевший нiж амеровський, але втратять эйропейцI в чомусь другому , бо будуть санкцIi за спiвпрацю з ворогом США . поки Пп-2 будують, будуть торги . Нам ,УкраiнI важливiше, щоб газогiн недобудували.
tea написав:Сьогодні останній день весни. Як думаєте - скільки надлишкової валюти викупив НБУ на міжбанку в травні. а)до 300 млн.дол. б)від 300 до 500 млн.дол. в)більше 500 млн.дол. Я голосую за останній варіант.
Василь-Рівне написав:А я і не порівнюю, лише намагаюсь зрозуміти - ці вкиди це лузєрство чи ольгінство, га?
Не знаю что за лузеры и ольгинцы чинуши из Укрстата и НБУ - всё больше и больше минусовой торговый баланс пишут, всё больше и больше отрицательную разбежку между импортом и экспортом публикуют. Надо на них СБУ или с14 какое натравить, а то иж петину лодку раскачивать вздумали. Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
tea написав:....... Якщо ми не підемо в наступ під час ЧС-18,то для України закривається вікно можливостей........ Ситуація на першій лінії оборони зараз катастрофічна.Якщо рік тому некомплект на 1 лінії був 50%,то зараз 60-70%.......
Методичка из Ольгино?
Сообщение Добавлено: Чт 31 май, 2018 19:20
zzzzzz писал(а):
tea писал(а): ..... Ну коли ж складали бюджет на цей рік,то вони ж у видатковій частині мали б бути враховані.
Да верно. Но есть и доходная часть бюджета, там так же есть доходы от размещения порядка 6 млрд.дол на внешних рынках.Чем дыру закрывать?
Не така вже й непосильна сума.Запозичать і на внутрішньому і на зовнішньому ринках.
Запозичать. Але під які відсотки? Чим віддавати будемо? Чи "нам бы день простоять да ночь продержаться"?
А я і не порівнюю, лише намагаюсь зрозуміти - ці вкиди це економічне лузєрство чи ольгінство, скоріше друге, бо плюси за ці вкиди ставляться тут відомим латентним сепаратистом, який виставляє себе на форумі для конспірації мало не патріотом, але примітивно "палиться". .....
Плохо намагаєтесь зрозуміти (или не способны?). Платёжный баланс можно сделать положительным, например, благодаря займам под 10+%, но не надолго. А что потом? Догадаетесь сами? Отдельное спасибо за "латентного сепаратиста". (ДС, это, конечно, переходом на личности и оскорблением не считается?)
ЛАД написав:Платёжный баланс можно сделать положительным, например, благодаря займам под 10+%
Мова йшла про економічні показники 2018 р з наведеним мною цифрами, датами і фактами, на відміну від опонента який роздмухує тут безфактажну істерію згідно ольгінських методичок і якого дехто тут так самовіддано за ЦЕ плюсує. Скільки запозичень під 10+% було у цьому році? Га? Розпишіть докладно з датами і цифрами, а то я вже себе починаю тут відчувати економічним лузером.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
tea Как уже достали эти диванные полководцы! Как будто в оловянные солдатики играют! Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо. И потом, мне в генштабе сказали что готовы рисковать нашими воинами только если впереди tea пойдёт!
tea написав:....... Якщо ми не підемо в наступ під час ЧС-18,то для України закривається вікно можливостей........ Ситуація на першій лінії оборони зараз катастрофічна.Якщо рік тому некомплект на 1 лінії був 50%,то зараз 60-70%.......
ЛАД написав:Платёжный баланс можно сделать положительным, например, благодаря займам под 10+%
Мова йшла про економічні показники 2018 р з наведеним мною цифрами, датами і фактами, на відміну від опонента який роздмухує тут безфактажну істерію згідно ольгінських методичок і якого дехто тут так самовіддано за ЦЕ плюсує. Скільки запозичень під 10+% було у цьому році? Га? Розпишіть докладно з датами і цифрами, а то я вже себе починаю тут відчувати економічним лузером.
Давно пора. Под 10% не было. Было трошки бильше. Не хочу искать точные цифры, грубо в конце января-начале февр. гривневые ОВГЗ пусть под 16%, за полгода 8% + курс. премия пусть 28/26=1,077. Итого 1,08*1,077=1,16, т.е. всего 16%.
P.s. Прошу прощения, забыл дописать - 16% за полгода, за год, соответственно, получилось бы 1,16*1,16=1,35, т.е. 35%. Всего-то.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 31 тра, 2018 22:43, всього редагувалось 2 разів.