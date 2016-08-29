tea написав:....... Якщо ми не підемо в наступ під час ЧС-18,то для України закривається вікно можливостей........ Ситуація на першій лінії оборони зараз катастрофічна.Якщо рік тому некомплект на 1 лінії був 50%,то зараз 60-70%.......
Методичка из Ольгино?
Ну а звідки ж іще.Бутусов же в Ольгіно працює.
Почитайте на gordonua новости о Бабченко, ещё и не в то поверите.
komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.
Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну. https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/ Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні. Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
ЛАД написав:конце января-начале февр. гривневые ОВГЗ
Все, я лузер - гривневі ОВГЗ впливають на платіжний та зовнішеньоторговий баланс. Я на економічному форумі ВЖЕ бачив все. Занавіс, замовкаю. Коли в Ольгіно оновлять методички, свисність, може до того часу відійду від шоку, але є позитив - з такими "иканамичными" кураторами РФ довго не протягне.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.
Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну. https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/ Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні. Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
Деякі паралелі є . АЛЕ ! там інша ситуація... Хорвати не межують (не мають безапосереднього кордону) з кацапами. Відповідно останні не змогли надати сербам швидкої підтримки, а без неї серби просто вирішили не ризикувати. Якби не безпосереднє сусідство "малаладые республики ЛуганДона" вмерли б ше в 2014р. Ще варто звернути увагу, що економічні успіхи нинішньої влади далекі від Хорватських. Там в той час була досить велика різниця в рівні життя, це ще один фактор чому населення окупованих сербами територій не чинило спротив.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Чет 31 тра, 2018 22:50, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:конце января-начале февр. гривневые ОВГЗ
Все, я лузер - гривневі ОВГЗ впливають на платіжний та зовнішеньоторговий баланс. Я на економічному форумі ВЖЕ бачив все. Занавіс, замовкаю. Коли в Ольгіно оновлять методички, свисність, може до того часу відійду від шоку, але є позитив - з такими "иканамичными" кураторами РФ довго не протягне.
Не жульничайте, про торгбаланс я не сказал ни слова. А о платёжном - в страну зашли доллары, здесь их продали за грн. Не влияет на платёжный баланс? Потом за полученную грн. откупят доллары и выведут за границу. Тоже не повлияет? Так что идите Вы ... в Ольгино.
Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
tea написав:
komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.
Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну. https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/ Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні. Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
Як Ви не можете зрозуміти ,якщо Вас і банять,то за ті дописи в яких Ви пропогуєте антидержавну риторику ,тобто проти Украіни на користь "запоребрика",шкеритесь по куточкам та обговорюєте форумчан, та модерацію.Це виглядає не дуже гарно ,так діять щури.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 тра, 2018 23:27, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
tea написав:
komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.
Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну. https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/ Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні. Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
Гадати ,що нічого не буде ,це помилково .Зосереджено дуже багато техніки ворога в ОРДЛО ,мабуть треба іі зібрати в одному місці для.......А Горлівку треба відбити по "клаптику".