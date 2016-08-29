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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5048504950505051>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 777
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
486
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:12

  tea написав:
  ЛАД написав:
  tea написав:.......
Якщо ми не підемо в наступ під час ЧС-18,то для України закривається вікно можливостей........
Ситуація на першій лінії оборони зараз катастрофічна.Якщо рік тому некомплект на 1 лінії був 50%,то зараз 60-70%.......

Методичка из Ольгино? :)

Ну а звідки ж іще.Бутусов же в Ольгіно працює.

Почитайте на gordonua новости о Бабченко, ещё и не в то поверите. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:18

  ЛАД написав:Почитайте на gordonua новости о Бабченко, ещё и не в то поверите.

А в що Ви вiрите? Яка ваша думка .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:19

  komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.

Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну.
https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/
Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні.
Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:19

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:конце января-начале февр. гривневые ОВГЗ

Все, я лузер - гривневі ОВГЗ впливають на платіжний та зовнішеньоторговий баланс. Я на економічному форумі ВЖЕ бачив все. Занавіс, замовкаю. Коли в Ольгіно оновлять методички, свисність, може до того часу відійду від шоку, але є позитив - з такими "иканамичными" кураторами РФ довго не протягне.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:43

  tea написав:
  komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.

Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну.
https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/
Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні.
Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.


Деякі паралелі є . АЛЕ ! там інша ситуація...
Хорвати не межують (не мають безапосереднього кордону) з кацапами. Відповідно останні не змогли надати сербам швидкої підтримки, а без неї серби просто вирішили не ризикувати.
Якби не безпосереднє сусідство "малаладые республики ЛуганДона" вмерли б ше в 2014р.
Ще варто звернути увагу, що економічні успіхи нинішньої влади далекі від Хорватських. Там в той час була досить велика різниця в рівні життя, це ще один фактор чому населення окупованих сербами територій не чинило спротив.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Чет 31 тра, 2018 22:50, всього редагувалось 2 разів.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:44

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Почитайте на gordonua новости о Бабченко, ещё и не в то поверите.

А в що Ви вiрите? Яка ваша думка .

*Відправлено з Чату

Добиваетесь, чтобы меня опять забанили? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:49

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:конце января-начале февр. гривневые ОВГЗ

Все, я лузер - гривневі ОВГЗ впливають на платіжний та зовнішеньоторговий баланс. Я на економічному форумі ВЖЕ бачив все. Занавіс, замовкаю. Коли в Ольгіно оновлять методички, свисність, може до того часу відійду від шоку, але є позитив - з такими "иканамичными" кураторами РФ довго не протягне.

Не жульничайте, про торгбаланс я не сказал ни слова.
А о платёжном - в страну зашли доллары, здесь их продали за грн. Не влияет на платёжный баланс? Потом за полученную грн. откупят доллары и выведут за границу. Тоже не повлияет?
Так что идите Вы ... в Ольгино.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:57

Re: Валютный рынок в контексте

Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат.
Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
tea написав:
  komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.

Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну.
https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/
Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні.
Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:57

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Почитайте на gordonua новости о Бабченко, ещё и не в то поверите.

А в що Ви вiрите? Яка ваша думка .

*Відправлено з Чату

Добиваетесь, чтобы меня опять забанили? :)
Як Ви не можете зрозуміти ,якщо Вас і банять,то за ті дописи в яких Ви пропогуєте антидержавну риторику ,тобто проти Украіни на користь "запоребрика",шкеритесь по куточкам та обговорюєте форумчан, та модерацію.Це виглядає не дуже гарно ,так діять щури.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 тра, 2018 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:08

  freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат.
Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
tea написав:
  komp написав:Не будет никакого наступления, по минским договорённостям определена линия разграничения. Если мы нарушим отвод тяжелого вооружения и сами минские условия - как минимум Европа снимет с рашки санкции за их невыполнение, а уж на что мы напоремся со стороны рашки - даже диванам неведомо.

Почитайте історію хорватського конфлікту,як вони звільнили сербську країну.
https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/
Там були свої "мінські домовленості",свої європейські посередники між сторонами конфлікту,там навіть миротворці були присутні.
Але хорвати в один прекрасний момент послали всіх нах і за 84 години звільнили цю територію.
Гадати ,що нічого не буде ,це помилково .Зосереджено дуже багато техніки ворога в ОРДЛО ,мабуть треба іі зібрати в одному місці для.......А Горлівку треба відбити по "клаптику".
Перес де Куэльяр
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