freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
freeze написав:Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
Ватные скрепы прочнее материальных благ. Смута развалит Рашу на несколько кусков.