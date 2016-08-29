freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
freeze написав:Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
Ватные скрепы прочнее материальных благ. Смута развалит Рашу на несколько кусков.
Экономика правит миром, я бы с большим энтузиазмом поддержал бы нового президента Украины, если бы он наверняка обеспечил медианную зарплату в стране на уровне 2000 евро. И пусть этот президент будет негром, гомосексуалистом, не знающим ни одного слова ни по украински, ни по русски, с гнилыми зубами и с большими прыщами. Уже утомили пропагандистские лозунги, хочется чтобы хотя бы дети и внуки пожили нормально. Только хардкор, только дорогу молодежи и инноциям. Все эти языковые вопросы, вопросы церкви, бессмысленое обсуждение древней истории, героев, задолбало.
Zebra написав:
freeze написав:Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
Ватные скрепы прочнее материальных благ. Смута развалит Рашу на несколько кусков.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Поки сонце зійде - роса очі виїсть (с) Міцна економіка це фундамент сучасної успішної держави! Якщо не змінити теперішній стан справ в економіці, при таких темпах відтоку працездатного населення, в Україні за 23 роки залишиться 15-20млн чол. з яких 5млн. будуть пенсіонери.