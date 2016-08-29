freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
freeze написав:Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
Ватные скрепы прочнее материальных благ. Смута развалит Рашу на несколько кусков.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Поки сонце зійде - роса очі виїсть (с) Міцна економіка це фундамент сучасної успішної держави! Якщо не змінити теперішній стан справ в економіці, при таких темпах відтоку працездатного населення, в Україні за 23 роки залишиться 15-20млн чол. з яких 5млн. будуть пенсіонери.
ЛАД написав:А о платёжном - в страну зашли доллары
Ну так, звичайно, ОВГЗ продають лише за долари які іноземці завели сюди, а за гривню яка є на внутрішньому ринку їх не продають, вірно? ОВГЗ лише гривневі, доларових і номінованих у євро немає, нє? Гривневі ОВГЗ залучені в минулих роках і погашені в цьому знову не перевкладаються без доларової складової, нє? Щє купу пунктів написати щоб довести ольгінське лузерство? Чого лузерство - бо немає аналізу і немає цифр - лише всепропальство та роздмухування панічних настроїв, але українці на стогони тролів вже не реагують, тому не напружуйтесь, є цифри, є аналіз - будь-ласка подискутуємо, нема, той нема чого ТУТ скігліті.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.