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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5048504950505051

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:10

  freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат.
Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.


Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.

Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:22

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra написав:
  freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат.
Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.


Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.

Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:38

  freeze написав:Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.

Ватные скрепы прочнее материальных благ. Смута развалит Рашу на несколько кусков.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 00:03

Re: Валютный рынок в контексте

del
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 01 чер, 2018 04:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 00:39

  Zebra написав:
  freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат.
Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.


Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.

Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.


Поки сонце зійде - роса очі виїсть (с)
Міцна економіка це фундамент сучасної успішної держави!
Якщо не змінити теперішній стан справ в економіці, при таких темпах відтоку працездатного населення, в Україні за 23 роки залишиться 15-20млн чол. з яких 5млн. будуть пенсіонери.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:17

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А о платёжном - в страну зашли доллары

Ну так, звичайно, ОВГЗ продають лише за долари які іноземці завели сюди, а за гривню яка є на внутрішньому ринку їх не продають, вірно? :wink: ОВГЗ лише гривневі, доларових і номінованих у євро немає, нє? Гривневі ОВГЗ залучені в минулих роках і погашені в цьому знову не перевкладаються без доларової складової, нє? Щє купу пунктів написати щоб довести ольгінське лузерство? Чого лузерство - бо немає аналізу і немає цифр - лише всепропальство та роздмухування панічних настроїв, але українці на стогони тролів вже не реагують, тому не напружуйтесь, є цифри, є аналіз - будь-ласка подискутуємо, нема, той нема чого ТУТ скігліті. :lol:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:11

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн., повышая вероятность сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей» и намекая на пролонгацию коррекции курса доллара.

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 31 мая по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1691, понизившись до $1,1672 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1681 на открытии торгов в Европе.

Дата: 01 июня 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,97/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,11 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, снова интриги, на сей раз покупателей», - заметил наш консультант.

US
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