freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
freeze написав:Сегодня на Тв кто-то сказал умную вещь, как только доходы людей будут в 2 раза больше, чем в ОРДЛО, сего образования не будет как только доходы будут в 4 раза больше, чем в Крыму, Крым будет украинским.
Ватные скрепы прочнее материальных благ. Смута развалит Рашу на несколько кусков.
freeze написав:Сербская армия имеет мало общего с российской. Путин может морально принять оплеуху от Трампа, но не от Порошенко. Наплевать ему на футбол. Ответ будет сразу. И если успеха для ВСУ не будет, а будет много жертв. То Порошенко не то, что потеряет все шансы на выборах, там и под суд при новом президенте может попасть, там наверняка у союзников, соратников, попутчиков и противников чемоданы компромата лежат. Так что Чай смотрите ЧМ, говорят Интер купил трансляции и Вася Уткин будет для Интера комментировать.
Надо ждать. Терпеливо смерти Путина, смуты в Раше по национальному и религиозному признаку (доля мусульман и нерусских растет каждый год) и за один блиц проход возвращать территории, а при удачном раскладе может получиться отхватить кусок Раши, установив китайско-украинскую, украино-турецкую и чечено-украинскую границу.
Рашисты ждали и готовились к шансу по Крыму 23 года.
Поки сонце зійде - роса очі виїсть (с) Міцна економіка це фундамент сучасної успішної держави! Якщо не змінити теперішній стан справ в економіці, при таких темпах відтоку працездатного населення, в Україні за 23 роки залишиться 15-20млн чол. з яких 5млн. будуть пенсіонери.
ЛАД написав:А о платёжном - в страну зашли доллары
Ну так, звичайно, ОВГЗ продають лише за долари які іноземці завели сюди, а за гривню яка є на внутрішньому ринку їх не продають, вірно? ОВГЗ лише гривневі, доларових і номінованих у євро немає, нє? Гривневі ОВГЗ залучені в минулих роках і погашені в цьому знову не перевкладаються без доларової складової, нє? Щє купу пунктів написати щоб довести ольгінське лузерство? Чого лузерство - бо немає аналізу і немає цифр - лише всепропальство та роздмухування панічних настроїв, але українці на стогони тролів вже не реагують, тому не напружуйтесь, є цифри, є аналіз - будь-ласка подискутуємо, нема, той нема чого ТУТ скігліті.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн., повышая вероятность сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей» и намекая на пролонгацию коррекции курса доллара.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 31 мая по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1691, понизившись до $1,1672 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1681 на открытии торгов в Европе.
Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,11 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, снова интриги, на сей раз покупателей», - заметил наш консультант.