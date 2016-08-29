Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:11

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн., повышая вероятность сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей» и намекая на пролонгацию коррекции курса доллара.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 31 мая по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1691, понизившись до $1,1672 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1681 на открытии торгов в Европе.



Дата: 01 июня 2018 г. на 09.58



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 25,97/26,05 UAH/USD

€ – 30,40/30,65 UAH/EUR

RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB



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