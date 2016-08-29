Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
На открытии торгов 01 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
На старте торгов 01 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Всего в мае, по оперативным данным, в Украине было добыто 1 733,4 млн куб. м природного газа, что на 1,5% ниже мая 2017 г. (1 759,3 млн куб. м). В частности, «Укргаздобыча» добыла 1 281,4 млн куб. м (-0,6%), «Укрнафта» – 88,57 млн куб. м (-14,4%), частные компании – 363,4 млн куб. м (-0,9%).
Всего с начала года, было добыто 8,5 млрд куб. м газа, что на 1,06% ниже показателя аналогичного периода 2017 г. В том числе УГД добыча 6,29 млрд куб. м (+1%), «Укрнафта» – 432,9 млн куб. м (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд куб. м (-3,9%).
В мае среднесуточная добыча природного газа в Украине впервые за последние 5 месяцев увеличилась по отношению к предыдущему месяцу, составив 55,92 млн куб. м/сутки против 55,67 млн куб. м/сутки в апреле (рост 0,4%). Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз»
Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.
Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.
Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.
На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока они успевают за рынком.
По состоянию на 12.21 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о охранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB), только на этот час наблюдавшееся с утра преобладание спроса сменилось незначительным доминированием «приноса».
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Якщо порівняти готівковий курс доллара ЧР за місяць травень ,то він просів всього лише на 5коп.Це майже не видно ,але поки напрямок йде на укріплення гривні.
Дякую. "Здається, це була комедія, гаспада" (с) у сенсі обіцяна деякими людьми "ракета" на травень