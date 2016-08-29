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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5049505050515052

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:00

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.55 котировки безналичного доллара на межбанке ограничились расширением спреда до уровня 26,10/26,12 UAH/USD, подтверждая значимость состояния гривневого ресурса.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:05

Привет из Днепра-5

Спустя 9 минут, на 11.04 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке вернулись к цифре 26,10/26,11 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:13

Всего в мае, по оперативным данным, в Украине было добыто 1 733,4 млн куб. м природного газа, что на 1,5% ниже мая 2017 г. (1 759,3 млн куб. м). В частности, «Укргаздобыча» добыла 1 281,4 млн куб. м (-0,6%), «Укрнафта» – 88,57 млн куб. м (-14,4%), частные компании – 363,4 млн куб. м (-0,9%).

Всего с начала года, было добыто 8,5 млрд куб. м газа, что на 1,06% ниже показателя аналогичного периода 2017 г. В том числе УГД добыча 6,29 млрд куб. м (+1%), «Укрнафта» – 432,9 млн куб. м (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд куб. м (-3,9%).

В мае среднесуточная добыча природного газа в Украине впервые за последние 5 месяцев увеличилась по отношению к предыдущему месяцу, составив 55,92 млн куб. м/сутки против 55,67 млн куб. м/сутки в апреле (рост 0,4%). Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз»


http://enkorr.com.ua/a/news/Dobicha_gaz ... iya/232581
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. Якщо порівняти готівковий курс доллара ЧР за місяць травень ,то він просів всього лише на 5коп.Це майже не видно ,але поки напрямок йде на укріплення гривні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 25,91/25,95. Евро: 1,171/1,176
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:40

Привет из Днепра-6

Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.

Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:24

Привет из Днепра-7

Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока они успевают за рынком.

По состоянию на 12.21 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о охранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB), только на этот час наблюдавшееся с утра преобладание спроса сменилось незначительным доминированием «приноса».

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.

Дата: 01 июня 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,92/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:31

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Якщо порівняти готівковий курс доллара ЧР за місяць травень ,то він просів всього лише на 5коп.Це майже не видно ,але поки напрямок йде на укріплення гривні.


Дякую.
"Здається, це була комедія, гаспада" (с) :)
у сенсі обіцяна деякими людьми "ракета" на травень
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