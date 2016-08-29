RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5050505150525053>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:55

Привет из Днепра-3

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).

На открытии торгов 01 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).

На старте торгов 01 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 01 июня 2018 г. на 10.42
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,40/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.


Дата: 01 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64385
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3891 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:00

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.55 котировки безналичного доллара на межбанке ограничились расширением спреда до уровня 26,10/26,12 UAH/USD, подтверждая значимость состояния гривневого ресурса.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64385
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3891 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:05

Привет из Днепра-5

Спустя 9 минут, на 11.04 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке вернулись к цифре 26,10/26,11 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64385
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3891 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:13

Всего в мае, по оперативным данным, в Украине было добыто 1 733,4 млн куб. м природного газа, что на 1,5% ниже мая 2017 г. (1 759,3 млн куб. м). В частности, «Укргаздобыча» добыла 1 281,4 млн куб. м (-0,6%), «Укрнафта» – 88,57 млн куб. м (-14,4%), частные компании – 363,4 млн куб. м (-0,9%).

Всего с начала года, было добыто 8,5 млрд куб. м газа, что на 1,06% ниже показателя аналогичного периода 2017 г. В том числе УГД добыча 6,29 млрд куб. м (+1%), «Укрнафта» – 432,9 млн куб. м (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд куб. м (-3,9%).

В мае среднесуточная добыча природного газа в Украине впервые за последние 5 месяцев увеличилась по отношению к предыдущему месяцу, составив 55,92 млн куб. м/сутки против 55,67 млн куб. м/сутки в апреле (рост 0,4%). Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз»


http://enkorr.com.ua/a/news/Dobicha_gaz ... iya/232581
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27261
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2651 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. Якщо порівняти готівковий курс доллара ЧР за місяць травень ,то він просів всього лише на 5коп.Це майже не видно ,але поки напрямок йде на укріплення гривні.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 06.01.17
Подякував: 442 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 25,91/25,95. Евро: 1,171/1,176
Interest
 
Повідомлень: 395
З нами з: 16.11.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:40

Привет из Днепра-6

Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.

Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64385
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3891 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:24

Привет из Днепра-7

Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока они успевают за рынком.

По состоянию на 12.21 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о охранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB), только на этот час наблюдавшееся с утра преобладание спроса сменилось незначительным доминированием «приноса».

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.

Дата: 01 июня 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,92/26,05 UAH/USD
€ – 30,40/30,65 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64385
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3891 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:31

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Якщо порівняти готівковий курс доллара ЧР за місяць травень ,то він просів всього лише на 5коп.Це майже не видно ,але поки напрямок йде на укріплення гривні.


Дякую.
"Здається, це була комедія, гаспада" (с) :)
у сенсі обіцяна деякими людьми "ракета" на травень
igorya
 
Повідомлень: 36
З нами з: 27.02.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:46

  igorya написав:Дякую. "Здається, це була комедія, гаспада" (с) у сенсі обіцяна деякими людьми "ракета" на травень

Тому «ракетчики» й мовчать на форумI, вже набралися доляра , та чекають «старт». Якщо такими темпами курс буде знижуватись по 5-10 коп. за мiсяць , то до кiнця лiта пiдiйдемо до цифри 25.70 , але теж непогано .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 06.01.17
Подякував: 442 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5050505150525053>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1219, 1220, 1221
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12206 1324541
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 01:24
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6257 1322035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 22:37
fefelova
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.