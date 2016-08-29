Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:21

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн., повышая вероятность сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей» и намекая на пролонгацию коррекции курса доллара.

Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.



Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,11 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, снова интриги, на сей раз покупателей», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.55 котировки безналичного доллара на межбанке ограничились расширением спреда до уровня 26,10/26,12 UAH/USD, подтверждая значимость состояния гривневого ресурса.



Спустя 9 минут, на 11.04 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке вернулись к цифре 26,10/26,11 UAH/USD.



Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.



Около 13.01 Киева на фоне немного приподнявшихся цен (26,11/26,12 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 31 мая по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1691, понизившись до $1,1672 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1681 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).



На открытии торгов 01 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).



На старте торгов 01 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока они успевают за рынком.



По состоянию на 12.21 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о охранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB), только на этот час наблюдавшееся с утра преобладание спроса сменилось незначительным доминированием «приноса».



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,97/26,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB, Киев опт 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро (опт) 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,10/30,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,93/25,97 UAH/USD, розница – 25,90/26,03 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,40/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



Дождавшись, пока котировки безналичного доллара на украинском валютном межбанке надежно обоснуются на ситуативном минимуме, на рынке появились осторожные покупатели СКВ, действовавшие настолько аккуратно, что до самого обеденного перерыва текущие цены не почувствовали бидов, не трогаясь с места.



Пятничная сессия валютного межбанка стала местом реализации классической «двухходовки», на первом этапе которой цена была понижена, обретя необходимую привлекательность для покупок.

Реализации планов покупателей, значительная часть которых 01-го входила в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье, способствовало снижение гривневой ликвидности, произошедшее, главным образом, благодаря состоявшемуся накануне размещению регулятором своих «коротких» депозитных сертификатов на 14,856 млрд. грн., деньги за которые ужение следовало перечислить в пятницу.



Меж тем наличный рынок, «поделившись» своей относительной стабильностью с «зеленым» безналом, 01 июня продемонстрировал некоторое стремление к снижению действующих цен. Дилеры действовали предельно аккуратно, стараясь чрезмерным дисконтированием бидов не нарушить поступление клиентской валюты.



Полагаю, очевидное замедление курсовой динамики на рынке «зеленого» безнала в комплекте уже «состоявшейся» стабилизации на наличном рынке, будет пролонгировано на ближайших торгах валютного межбанка, сохраняясь до начала очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который сменит текущую аккумуляцию гривневых средств на выплату жалованья сотрудникам корпораций.



US