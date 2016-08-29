Перес де Куэльяр написав:KirillT8 написав:Доречі цікава інформація за тематикою гілки: Резкий рост доллара и бегство капитала из развивающихся рынков может привести к очередному «серьезному» финансовому кризису. Об этом заявил инвестор Джордж Сорос, предупредив, что Европейский союз неизбежно столкнется с экзистенциальной угрозой. «Ликвидация» ядерной сделки с Ираном и «распад» трансатлантического альянса между ЕС и США «неизбежно негативно отразятся на европейской экономике и вызовут другие сбои», в том числе девальвацию валют развива
Так , розкол США та €вропи почався з Iрана по ЯП , до цього Захiдна коалiцiя добре була згуртована , що ми бачили по дiям в СирIi , зараз будемо спостерiгати «совместные парады по СП-2» Напараши и Германии , а потiм... Нiчого не нагаду€ ? Тiльки тодi це була Польща .Продовжувати не стану , але там не дуже добре УкраiнI. Гадаю €вро буде падати ,поки Меркель стоятиме в “позI” до Америки в полiтичних та торгових питаннях.
*Відправлено з Чату
Приклад некоректний ... бо спочатку Польща разом з Германією поділили Чехословаччину ... тому скорше нагадаємо ми Чехословаччину