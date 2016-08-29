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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5051505250535054

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:58

  Перес де Куэльяр написав:
  KirillT8 написав:Доречі цікава інформація за тематикою гілки: Резкий рост доллара и бегство капитала из развивающихся рынков может привести к очередному «серьезному» финансовому кризису. Об этом заявил инвестор Джордж Сорос, предупредив, что Европейский союз неизбежно столкнется с экзистенциальной угрозой. «Ликвидация» ядерной сделки с Ираном и «распад» трансатлантического альянса между ЕС и США «неизбежно негативно отразятся на европейской экономике и вызовут другие сбои», в том числе девальвацию валют развива

Так , розкол США та €вропи почався з Iрана по ЯП , до цього Захiдна коалiцiя добре була згуртована , що ми бачили по дiям в СирIi , зараз будемо спостерiгати «совместные парады по СП-2» Напараши и Германии , а потiм... Нiчого не нагаду€ ? Тiльки тодi це була Польща .Продовжувати не стану , але там не дуже добре УкраiнI. Гадаю €вро буде падати ,поки Меркель стоятиме в “позI” до Америки в полiтичних та торгових питаннях.

*Відправлено з Чату

Приклад некоректний ... бо спочатку Польща разом з Германією поділили Чехословаччину ... тому скорше нагадаємо ми Чехословаччину
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