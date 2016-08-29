Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,35 коп., на торгах пятницы укрепился на 0,84 коп., оказавшись на уровне 26,1139 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 июня с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,10/26,11 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 12.55 в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 не оказало на текущие котировка СКВ никакого влияния.



К началу обеденного покупатели доллара на межбанке стали более активными, приподняв действующую цену «американца» по состоянию на 12.58 до 26,11/26,12 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, немного выросшими уровнями 26,12/26,14 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 01 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1139 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,96% с 28,0672 UAH/USD до 26,1139 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 июня, сохранив «медвежий», потерял в цене по следующим причинам, обнаружив очевидное стремление к стабилизации.



Во-первых, к четвергу приток выручки на счета экспортеров остается довольно высоким, сохраняя приличный объем обязательной к продаже на межбанке части СКВ.



Во-вторых, у намеревавшихся играть на повышение спекулянтов не было в достаточном количестве ресурса – гривневая ликвидность к 01 июня заметно понизилась. Об этом дали понять упавшие с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.

В-третьих, импортеры, активно скупавшие СКВ в среду, нынче были пассивными, закрыв на излете мая контракты, а сезон репатриации дивидендов у нерезидентов еще не наступил.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» по средневзвешенному курсу упал на 1,35 коп., нынче его потери составили 0,84 коп. Как известно, сбалансированность рынка способствует его ликвидности.



Во-вторых, равновесие покупок и продаж доллара 01-го обеспечивал календарь. Как известно, накануне выходных значительная часть игроков старается войти в доллар, гарантируя себе спокойный, с минимумами финансовых рисков, отдых в субботу-воскресенье.



Дата: 01 июня 2018 г. 16.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,97/26,02 UAH/USD (с утра – 25,95-97/26,02-03 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,02 UAH/USD)

€ – 30,40/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,42-45/30,63-65 UAH/EUR, к полудню - 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня, сохранив неизменными стоимость евро.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «четверку c плюсом» и улучшив хорошие показатели предыдущей сессии.





Дата: 01 июня 2018 г. на 16.40

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,93-94/25,96-97 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,93/25,97 UAH/USD)

€ 30,40/30,55 UAH/EUR (с утра 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой снижения действующих цен.



На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. На это время пока они успевали за рынком…



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня по сути не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз выручило столичный рынок – обороты, заслужив «четверку с минусом», улучшили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.



Дата: 01 июня 2018 г.



16.24 рынок Запорожья, опт:



$ - 25,98/26,04 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,04 UAH/USDD)

€ – 30,45/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,60 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,60 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.



В период до полудня на рынке города постепенно активизировались продавцы СКВ, выравнивая рынок «в другую сторону».



По состоянию на 12.21 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о охранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB), только на этот час наблюдавшееся с утра преобладание спроса сменилось незначительным доминированием «приноса».



После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентских оферов на фоне относительной сбалансированности рынка. Последнее стало причиной прогресса на участке итоговой ликвидности, заслужившей от валютчиков Запорожья «твердую четверку», констатировав улучшение посредственных показателей предыдущей сессии.



Дата: 01 июня 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,92/26,05 UAH/USD (с утра - 25,97/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,92/26,05 UAH/USD)

€ – 30,40/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,40/30,65 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB)



