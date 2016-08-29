Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:59

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,35 коп., на торгах пятницы укрепился на 0,84 коп., оказавшись на уровне 26,1139 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 01 июня с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,10/26,11 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 12.55 в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 не оказало на текущие котировка СКВ никакого влияния.



К началу обеденного покупатели доллара на МЕЖБАНКЕ стали более активными, приподняв действующую цену «американца» по состоянию на 12.58 до 26,11/26,12 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, немного выросшими уровнями 26,12/26,14 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 01 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1139 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,96% с 28,0672 UAH/USD до 26,1139 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 июня, сохранив «медвежий», потерял в цене по следующим причинам, обнаружив очевидное стремление к стабилизации.



Во-первых, к четвергу приток выручки на счета экспортеров остается довольно высоким, сохраняя приличный объем обязательной к продаже на межбанке части СКВ.



Во-вторых, у намеревавшихся играть на повышение спекулянтов не было в достаточном количестве ресурса – гривневая ликвидность к 01 июня заметно понизилась. Об этом дали понять упавшие с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.

В-третьих, импортеры, активно скупавшие СКВ в среду, нынче были пассивными, закрыв на излете мая контракты, а сезон репатриации дивидендов у нерезидентов еще не наступил.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 01 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» по средневзвешенному курсу упал на 1,35 коп., нынче его потери составили 0,84 коп. Как известно, сбалансированность рынка способствует его ликвидности.



Во-вторых, равновесие покупок и продаж доллара 01-го обеспечивал календарь. Как известно, накануне выходных значительная часть игроков старается войти в доллар, гарантируя себе спокойный, с минимумами финансовых рисков, отдых в субботу-воскресенье.















Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 01 июня продемонстрировал едва заметное снижение цен в паре доллар-гривня, за которой потихоньку вниз потянулись и евро с рублем.



Можно предположить, что этой коррекцией наличный доллар «отвечает» на сохранение «медвежьего» тренда у своего безналичного «родственника». Однако, полагаю, речь здесь скорее может идти о текущем обострении хронического дефицита наличной гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). А «винить» в откате замедливший до предела откат безналичный доллар, который, рискнем предположить, на следующих торгах межбанка имеет шанс попытаться отскочить в цене, не стоит.



Все без исключения рынки вышеперечисленных населенных пунктов по итогам первой сессии июня констатировали заметный прогресс на участке ликвидности.

Думается, в этот успехе значительная доля повсеместного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое к тому же «мягким» «медвежьим» трендом «американца».



Исключение составил наличный рынок Запорожья, подтверждая свой имидж «белой вороны» - по итогам пятницы запорожские валютчики констатировали сохранение установившегося с понедельника преобладания клиентского предложения, что, впрочем, не помешало запорожской «наличке» продемонстрировать рост ликвидности. Думаю, этот прогресс стал следствием «ассортимента» настроений на местном рынке: утреннее доминирование спроса к полудню трансформировалось в преобладание клиентских оферов.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-4,0 коп. или не претерпела изменений (Днепр). Офера наличного доллара 01-го потеряли 1,0-2,0 коп. или не изменились (Харьков).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-2,0 коп. или не изменились (Харьков, Днепр), позиция «предложение» потеряла 1,0-2,0 коп. или не изменилась (Харьков).



Таким образом, в течение пятницы наличный «неформальный» рынок небезуспешно старался опередить настроение клиентов в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения, мягко дисконтируя цены, что, в конечном счете, обеспечило ему заметный прогресс на участке ликвидности. Как мы указали выше, исключение составил рынок Запорожья, дилеры которого, по всей видимости, не решились более

заметно понизить цену бидов, опасаясь снижения притока клиентской СКВ. Кто знает, может быть, они оказались правы – ведь по сравнению с четвергом обороты у них заметно прибавили.



Кстати, в соседнем Днепре вернувшиеся в более значимых бидах на уровни открытия цены «американца» обеспечили более заметный прогресс на участке обеспечившие ценовыми ревизиями.



Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на некоторый рост клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 01 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,40/30,60 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены оферов в паре доллар-гривня для стимулирования «приноса», сохранив неизменными стоимость евро.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты несколько прибавили, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку» и улучшив «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера понизились на 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменилась, предложение потеряло 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 25,97/26,02 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие не нуждалось в ценовом регулировании.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись некоторым снижением обеих позиция в паре доллар-гривня и сужением спреда: 25,96/26,02 UAH/USD, евро – 30,42-45/30,60-63 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая, впрочем, требовала незначительного повышения более значимых бидов в долларе.



Дилеры опта по итогам пятницы констатировали «очень хорошую» ликвидность торгов, которой в значительной степени способствовала сбалансированность спроса и предложения.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 01 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера понизились на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 31 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 июня уровнями 30,40/30,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение на 2,0-5,0 коп. бидов на фоне отката оферов на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы 01 июня, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упустили из виду «неубедительное» ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с 13.00 Киева «сдувшееся» уже к 15.00, вернув евро на локальные минимумы.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», понизив в течение пятницы обе позиции наличного евро на 2,0-5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1678 к отметке $1,1662 констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евро-доллар, понизив обе позиции в наличной паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1691 пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа незначительную коррекцию к локальным низам ($1,1670) около 09.00 Киева.



С началом европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая сумбурную попытку ралли пары евродоллар. Судя по всему, эта «неорганизованность» стала причиной непродолжительности «успеха» пары, которая около 13.00 сумела приподняться поближе к цифре $1,1708, однако задержаться на этом уровне у нее не хватило сил, и уже около 15.00 Киева евро вернулся к уровню $1,1670. В дальнейшем, уже на американских торгах рынка forex пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1660-1,1680, оставаясь в нем до 20.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США к евро растет в пятницу благодаря сильным данным по американскому рынку труда.



Курс евро по состоянию на 16,05 находится на уровне $1,1667 по сравнению с $1,1691 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до ¥109,68 с ¥108,82 накануне.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,2%.



Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.



Меж тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180-190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.



Сильные данные по американскому рынку труда, которые говорят в пользу дальнейшего ужесточения политики Федрезервом, были ожидаемыми, поскольку президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что «с нетерпением ждет» публикации этих данных.



Трейдеры продолжают следить за ситуацией в торговой сфере, оценивая ответные меры торговых партнеров США на введенные накануне страной заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики.



«Торговые споры остаются в центре внимания, однако они не окажут немедленного воздействия ни на экономику США, ни на политику Федрезерва, хотя повлияют на наших торговых партнеров», - таково мнение управляющего директора по валютным рынкам Jefferies Брэда Бештеля.



Кроме того, рынок оценивает ситуацию в Испании, где парламент в пятницу вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.



Для более полного понимания сдержанности в паре евро-доллар которая после выхода очень хороших показателей с рынка труда США не провалилась к $1,150, а осталась немногим ниже уровня $1,1700.



Все упирается в динамику аппетитов к рисками.



Напомним, сутками ранее, 31-го утром пара евро-доллар продолжила рост и достигала цифры $1,1720, но затем аппетиты к риску были подорваны заявлением министра торговли США Уилбура Росса о том, что США налагают на ЕС, Канаду и Мексику (на эти страны приходится около половины импорта металлов в США) ранее введенные тарифы на сталь и алюминий в связи с окончанием периода отсрочки освобождения от тарифов.

По его словам, переговоры с ЕС продолжаются, но прогресс по ним был недостаточен, чтобы привести к повторной отсрочке по тарифам или полному исключению ЕС из тарифов.



Глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что введение тарифов абсолютно неприемлемо, это «черный день для мировой торговли». Евросоюз подаст жалобу в ВТО и в ближайшие часы ЕС объявит о контрмерах на эквивалентный объем.



Из-за этих событий индекс Dow Jones падает 31-го на 1,02% закрывая четверг на отметке 24 415,84 пункта.



Мы, впрочем, полагаем, что такой исход был давно ожидаемым и не стоит того, чтобы делать из него «далеко идущие» пессимистичные выводы относительно перспектив мировой торговли. Судя по всему, переговоры США с Китаем продвигаются успешно, Китай даже снижает с 01 июля тарифы на 1449 видов товаров, в основном относящихся к продовольственным категориям, перед предстоящим в выходные визитом Уилбура Росса в Китай. Хотя этот шаг скорее символический, поскольку далеко не все товары из списка Китай импортирует из США.



По итогам четверга мы хотим обратить внимание на другое. Вышедшие 31-го данные по инфляции в еврозоне за май по первой оценке показали рост индекса потребительских цен с 1,2% г/г до 1,9% г/г (прогноз 1,6% г/г), стержневой компонент показал рост с 0,7% до 1,1% г/г (прогноз 1,0% г/г).



Резкое ускорение инфляции может стать поводом для ЕЦБ быстрее объявить о сворачивании количественного смягчения. Теперь уже есть все основания ждать, что на заседании 14 июня ЕЦБ раскроет, как он собирается полностью свернуть количественное смягчение до конца года.



Впрочем, главным фактором для возобновления слабости доллара мы считаем хорошее состояние экономики США. Опубликованная 30-го «Бежевая Книга» США констатировала, что промпроизводство показало «сильный рост» на фоне практически полного отсутствия признаков перегрева.



Именно США – локомотив мировой экономики, и если там будет продолжаться сильный рост, то доллар будет слабым. Сильный рост доллара, на наш взгляд, вероятен сейчас только как результат нового мирового финансового кризиса, а пока к этому предпосылок нет.



Подоспели пятничные данные с рынка труда США, подтвердившие хорошее состояние этого сектора. Меж тем, доллар ограничился двумя «белыми свечами» около

15.40 и 17.25 Киева. Индекс доллара в 17.25 подскочив к отметке 94,43 пункта тотчас же вернулся на цифру 94,10 пунктов, словно «огорчившись» цифрами Nonfarm Payrolls. Ларчик сей открывается просто – выросли аппетит к риску, о чем недвусмысленно дало понять текущее состояние фондового рынка США, констатировавшего заметный (на 1,0%) рост индекса Dow Jones (24 653,62 пунктов по состоянию на 20.20 Киева).



Аппетит к риску вернулся, повиснув гирей на ногах доллара, не давая ему расти.



Облигации снова снижаются, а их доходность растет, реагируя на сильные данные о занятости в США. Казначейские облигации увеличили убытки, а доллар вырос, после того как данные о рабочих местах оказались лучше, чем прогнозировалось, подтверждая ожидания того, что Федеральная резервная система может ускорить график ужесточения монетарной политики. Фьючерсы на акции США подрастают. Контракты на S&P 500 растут, поскольку уровень безработицы снизился до 3,8%. Доллар настроен на то, чтобы довести недельную прибыль до семи недель, наиболее продолжительного ралли с 2014 года, а доходность 10-летних облигаций Казначейства выросла выше 2,90%.



Данные о рабочих местах подчеркнули, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать повышение ставок. Федрезерв соберется в конце этого месяца. Инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что угроза введения взаимных тарифов не перерастет в тотальную торговую войну между США и ее ключевыми партнерами.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,40/30,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов на 2,0-5,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 3,0-5,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение 01 июня по спросу, и потеряв 20 пунктов по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились, офера просели на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 июня по спросу не изменились, потеряв 20 пунктов по предложению.



Дождавшись, пока котировки безналичного доллара на украинском валютном межбанке надежно обоснуются на ситуативном минимуме (26,10/26,11 UAH/USD), на рынке появились осторожные покупатели СКВ, действовавшие настолько аккуратно, что до самого обеденного перерыва текущие цены не почувствовали выросшего спроса, не трогаясь с места.



Пятничная сессия валютного межбанка стала местом реализации классической «двухходовки», на первом этапе которой цена была понижена, обретя необходимую привлекательность для покупок.



Реализации планов покупателей, значительная часть которых 01-го входила в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье, способствовало снижение гривневой ликвидности, произошедшее, главным образом, благодаря состоявшемуся накануне размещению регулятором своих «коротких» депозитных сертификатов на 14,856 млрд. грн., деньги за которые ужение следовало перечислить в пятницу.



Меж тем наличный рынок, «поделившись» своей относительной стабильностью с «зеленым» безналом, 01 июня продемонстрировал некоторое стремление к снижению действующих цен. Дилеры действовали предельно аккуратно, стараясь дисконтированием бидов не нарушить поступление клиентской валюты.



Полагаю, очевидное замедление курсовой динамики на рынке «зеленого» безнала в комплекте с уже «состоявшейся» стабилизацией на наличном рынке, будет пролонгировано на ближайших торгах валютного межбанка, сохраняясь до начала очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который сменит текущую аккумуляцию гривневых средств на выплату жалованья сотрудникам корпораций.



Не исключено, что безналичный доллар, минуя «транзитом» стабильность, попытается 04 июня немного отскочить в цене. Хотя это и необязательно.



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