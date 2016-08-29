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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5052505350545055

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:25

  budivelnik написав: щоб 20000 треба ще 28 років , виходячи з часу виходу на пенсію в 55-60....., навіть в першому варіанті доживе не багато

Бабцям якщо сказати,що через 28 років їх чекає 20 тис.доларів,зразу жити захочеться.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:27

tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28

Перес де Куэльяр
Можливо Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .

Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:
"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"

https://apostrophe.ua/article/economy/2018-05-25/mvf-prosto-poslal-nas-ukraine-vyidvinuli-jestkoe-trebovanie-vremeni-ostalos-malo/18567
Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.
Востаннє редагувалось Hogtown в П'ят 01 чер, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28

  Долярчик написав:
  tea написав:На міжбанку,скоріш за все,і 25.99 вже не побачимо,бо НБУ викуповує всі надлишки по 26.ХХ.Ну й готівка далеко від міжбанку не відійде.
Станом на сьогодні я не вірю ані в Сомікові 25.50,ані в 25.70.

...а Ваша думка/варіант? - нижче 25,9Х не сходимо цього місяця? (а наступного?)

Все залежить від НБУ.Я не розумію - чому б НБУ не підкріпити гривнею,наприклад,Ощадбанк і не вигрібати в ЗВР долари,наприклад,по 25.95.
По 26.05-26.10 на міжбанку гребуть,а по 25.95 ще не здогадались?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:30

  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Там пенсіонери хитрі.Зараз вони отримують поточну російську пенсію.А через 28 років будуть гнати окупанта,щоб в Україні отримати пенсію за всі ці роки.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:35

стратегічні стратеги)), або "романтікі большой дорогі"))

  FairyPrince написав:кажуть, у випадку спекуляцій на валютному ринку таку річ як віру можна собі засунути в одне місце)) Треба дивитись за курсом і діяти по факту. Ловити піки це дуже затратне діло.
Що ж, будемо усереднюватись, як завжди, я ж частину взяв по 26.

... а Я, частину(3тис.$) "умовно" взяв у березні! - і "умовно" теж па26!....... - то просто, Я в березні, закинув на депо(на 6міс.) в Ощад оті доляри, які планував здати взимку, але "щось пішло не так!" :shock: :mrgreen:
....далі, решти "зеленої петрушки" буду "зривати"(закупляти) після 13-го числа(закінчується депо) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:38

  Hogtown написав:Перес де Куэльяр
Можливо Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .

Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:
"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"

https://apostrophe.ua/article/economy/2018-05-25/mvf-prosto-poslal-nas-ukraine-vyidvinuli-jestkoe-trebovanie-vremeni-ostalos-malo/18567
Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.
Цікаве твердження ,щоб Вам було зрозуміліше ,якщо траншу не буде ,то курс можуть ще нижче "душити" адміністративними методами, тобто "неприроднім".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:42

  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

... ану циц! - ато, зараз Вам скажуть гімн України співати і виложити світлини, де Ви у вишиваному купальнику! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:46

  Перес де Куэльяр написав:,то курс можуть ще нижче "душити" адміністративними методами, тобто "неприроднім".

А навіщо "душити" нижче?Курс бюджету - 29.30.Якщо навіть з липня курс піде вгору,то це не буде аномалією.
tea
 
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