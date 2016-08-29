Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:25
budivelnik написав:
щоб 20000 треба ще 28 років , виходячи з часу виходу на пенсію в 55-60....., навіть в першому варіанті доживе не багато
Бабцям якщо сказати,що через 28 років їх чекає 20 тис.доларів,зразу жити захочеться.
tea
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:27
tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.
bugalter
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28
Перес де Куэльяр
Можливо
Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .
Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:
"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"
https://apostrophe.ua/article/economy/2018-05-25/mvf-prosto-poslal-nas-ukraine-vyidvinuli-jestkoe-trebovanie-vremeni-ostalos-malo/18567
Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.
Востаннє редагувалось
Hogtown
в П'ят 01 чер, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Hogtown
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28
Долярчик написав: tea написав:
На міжбанку,скоріш за все,і 25.99 вже не побачимо,бо НБУ викуповує всі надлишки по 26.ХХ.Ну й готівка далеко від міжбанку не відійде.
Станом
на сьогодні я не вірю ані в Сомікові 25.50,ані в 25.70.
...а Ваша думка/варіант? - нижче 25,9Х не сходимо цього місяця? (а наступного?)
Все залежить від НБУ.Я не розумію - чому б НБУ не підкріпити гривнею,наприклад,Ощадбанк і не вигрібати в ЗВР долари,наприклад,по 25.95.
По 26.05-26.10 на міжбанку гребуть,а по 25.95 ще не здогадались?
tea
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:30
bugalter написав: tea
В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.
Там пенсіонери хитрі.Зараз вони отримують поточну російську пенсію.А через 28 років будуть гнати окупанта,щоб в Україні отримати пенсію за всі ці роки.
tea
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:35
FairyPrince написав:
кажуть, у випадку спекуляцій на валютному ринку таку річ як віру можна собі засунути в одне місце)) Треба дивитись за курсом і діяти по факту. Ловити піки це дуже затратне діло.
Що ж, будемо усереднюватись, як завжди,
я ж частину взяв по 26.
... а Я, частину(3тис.$) "умовно" взяв у березні! - і "умовно" теж па26!....... - то просто, Я в березні, закинув на депо(на 6міс.) в Ощад оті доляри, які планував здати взимку, але "щось пішло не так!"
....далі, решти "зеленої петрушки" буду "зривати"(закупляти) після 13-го числа(закінчується депо)
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:38
Hogtown написав: Перес де Куэльяр
Можливо
Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .
Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:
"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"
https://apostrophe.ua/article/economy/2018-05-25/mvf-prosto-poslal-nas-ukraine-vyidvinuli-jestkoe-trebovanie-vremeni-ostalos-malo/18567
Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.
Цікаве твердження ,щоб Вам було зрозуміліше ,якщо траншу не буде ,то курс можуть ще нижче "душити" адміністративними методами, тобто "неприроднім".
Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:46
Перес де Куэльяр написав:
,то курс можуть ще нижче "душити" адміністративними методами, тобто "неприроднім".
А навіщо "душити" нижче?Курс бюджету - 29.30.Якщо навіть з липня курс піде вгору,то це не буде аномалією.
tea
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