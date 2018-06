Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28

Можливо Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .

"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"

Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.