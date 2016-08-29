tea написав:На міжбанку,скоріш за все,і 25.99 вже не побачимо,бо НБУ викуповує всі надлишки по 26.ХХ.Ну й готівка далеко від міжбанку не відійде. Станом на сьогодні я не вірю ані в Сомікові 25.50,ані в 25.70.
...а Ваша думка/варіант? - нижче 25,9Х не сходимо цього місяця? (а наступного?)
Все залежить від НБУ.Я не розумію - чому б НБУ не підкріпити гривнею,наприклад,Ощадбанк і не вигрібати в ЗВР долари,наприклад,по 25.95. По 26.05-26.10 на міжбанку гребуть,а по 25.95 ще не здогадались?
FairyPrince написав:кажуть, у випадку спекуляцій на валютному ринку таку річ як віру можна собі засунути в одне місце)) Треба дивитись за курсом і діяти по факту. Ловити піки це дуже затратне діло. Що ж, будемо усереднюватись, як завжди, я ж частину взяв по 26.
... а Я, частину(3тис.$) "умовно" взяв у березні! - і "умовно" теж па26!....... - то просто, Я в березні, закинув на депо(на 6міс.) в Ощад оті доляри, які планував здати взимку, але "щось пішло не так!" ....далі, решти "зеленої петрушки" буду "зривати"(закупляти) після 13-го числа(закінчується депо)
tea написав:А навіщо "душити" нижче?Курс бюджету - 29.30.Якщо навіть з липня курс піде вгору,то це не буде аномалією.
Так ,але щоб довше втримати бiльш-меньш стабiльну ситуацiю на валютному ринку , та потрохи викуповути доляр , бо траншу нема Ви ж не купу€те коли бачите , що курс знижу€ться , бо чека€те , а може нижче буде , так? Зника€ надлишковий попит , вiрно I так деякий час тримають ситуацiю , а потiм звiсно вгору.