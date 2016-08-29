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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:47
Re: Валютный рынок в контексте
Кто-то пытался понять,что там приготовили в нацбанке,для ЧП-шников, изменения по кассовым операциям, в новостях форума?
Очередное "покращення"
Востаннє редагувалось shatenerbi в П'ят 01 чер, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:47
Re: Валютный рынок в контексте
... а вечірні офтопчик про "почати з себе" - на вечір дозволяється?
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4378196#p4378196
(там, достатньо тільки прочитати під нижнім фото!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:54
Re: Валютный рынок в контексте
Сезон відпусток розпочато, то можливо, зараз людям не до долара?
Чи, навпаки?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:57
С учетом что на пенсию выходят в 60, то добавив ещё 28 лет получаем, что по вашей логике, оккупанта будут гнать 88-летние старички.
Нда...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:11
Не треба вводити в оману необізнаних пересічних. В рф - прожитковий мінімум пенсіонера (різний по регіонах). Різниця ж є, чи не так?
Приклад з життя: знаю трьох звичайних українських пенсіонерів, які допомагають близьким родичам (працюючим) у Севастополі грошима. Хоча мало бути б навпаки. "Нє всьо так адназначна".
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 01 чер, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
Окупанти з найбагатшої ресурсами країни-бензоколонки гордяться мінімальною пенсією в 145$ (9000руб)? Це в 15,5 раза менше, ніж в маленькій Норвегії 2250$ (140000 руб)!))) Соромно, що скоро не залишиться сусідів, з якими можна порівнювати))
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:31
Re: Валютный рынок в контексте
.... цікаво, а чим гордимось ми?
...і цікаво, а з якою країною, тоді порівнювати пенсію моїх батьків, які мають аж па65$
(чи то, навіть, па62-63? )
.... чи може оцим ми гордимось: туристичним містом , де кожен турист може легко проїхатись такою маршруткою?!
.... але ж так, ви всі скажете, що це "зрада"!
....тому, мені соромно за своє місто
п. с.
..... все, пішов одягати вишивані труси........ а то теж скажете: " сєпар"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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