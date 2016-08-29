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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5053505450555056

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:21

Долярчик Вы правы сейчас упоротые прибегут.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

Кто-то пытался понять,что там приготовили в нацбанке,для ЧП-шников, изменения по кассовым операциям, в новостях форума?
Очередное "покращення"
Востаннє редагувалось shatenerbi в П'ят 01 чер, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

... а вечірні офтопчик про "почати з себе" - на вечір дозволяється?
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4378196#p4378196
(там, достатньо тільки прочитати під нижнім фото!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

Сезон відпусток розпочато, то можливо, зараз людям не до долара?
Чи, навпаки?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:57

  tea написав:
  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Там пенсіонери хитрі.Зараз вони отримують поточну російську пенсію.А через 28 років будуть гнати окупанта,щоб в Україні отримати пенсію за всі ці роки.


С учетом что на пенсию выходят в 60, то добавив ещё 28 лет получаем, что по вашей логике, оккупанта будут гнать 88-летние старички.
Нда...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:11

  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Не треба вводити в оману необізнаних пересічних. В рф - прожитковий мінімум пенсіонера (різний по регіонах). Різниця ж є, чи не так?
Приклад з життя: знаю трьох звичайних українських пенсіонерів, які допомагають близьким родичам (працюючим) у Севастополі грошима. Хоча мало бути б навпаки. "Нє всьо так адназначна".
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 01 чер, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.
Окупанти з найбагатшої ресурсами країни-бензоколонки гордяться мінімальною пенсією в 145$ (9000руб)? Це в 15,5 раза менше, ніж в маленькій Норвегії 2250$ (140000 руб)!))) Соромно, що скоро не залишиться сусідів, з якими можна порівнювати))
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:31

Re: Валютный рынок в контексте

.... цікаво, а чим гордимось ми?

...і цікаво, а з якою країною, тоді порівнювати пенсію моїх батьків, які мають аж па65$ :?:
(чи то, навіть, па62-63? )

.... чи може оцим ми гордимось: туристичним містом :shock:, де кожен турист може легко проїхатись такою маршруткою?!
Зображення
Зображення
.... але ж так, ви всі скажете, що це "зрада"!

....тому, мені соромно :oops: за своє місто :roll:

п. с.
..... все, пішов одягати вишивані труси........ а то теж скажете: " сєпар"! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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