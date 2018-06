Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:11

bugalter написав: tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Не треба вводити в оману необізнаних пересічних. В рф - прожитковий мінімум пенсіонера (різний по регіонах). Різниця ж є, чи не так?

Не треба вводити в оману необізнаних пересічних. В рф - прожитковий мінімум пенсіонера (різний по регіонах). Різниця ж є, чи не так?

Приклад з життя: знаю трьох звичайних українських пенсіонерів, які допомагають близьким родичам (працюючим) у Севастополі грошима. Хоча мало бути б навпаки. "Нє всьо так адназначна".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell