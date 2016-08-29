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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5054505550565057>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

Кто-то пытался понять,что там приготовили в нацбанке,для ЧП-шников, изменения по кассовым операциям, в новостях форума?
Очередное "покращення"
Востаннє редагувалось shatenerbi в П'ят 01 чер, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

... а вечірні офтопчик про "почати з себе" - на вечір дозволяється?
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4378196#p4378196
(там, достатньо тільки прочитати під нижнім фото!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

Сезон відпусток розпочато, то можливо, зараз людям не до долара?
Чи, навпаки?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:57

  tea написав:
  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Там пенсіонери хитрі.Зараз вони отримують поточну російську пенсію.А через 28 років будуть гнати окупанта,щоб в Україні отримати пенсію за всі ці роки.


С учетом что на пенсию выходят в 60, то добавив ещё 28 лет получаем, что по вашей логике, оккупанта будут гнать 88-летние старички.
Нда...
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Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:11

  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Не треба вводити в оману необізнаних пересічних. В рф - прожитковий мінімум пенсіонера (різний по регіонах). Різниця ж є, чи не так?
Приклад з життя: знаю трьох звичайних українських пенсіонерів, які допомагають близьким родичам (працюючим) у Севастополі грошима. Хоча мало бути б навпаки. "Нє всьо так адназначна".
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 01 чер, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.
Окупанти з найбагатшої ресурсами країни-бензоколонки гордяться мінімальною пенсією в 145$ (9000руб)? Це в 15,5 раза менше, ніж в маленькій Норвегії 2250$ (140000 руб)!))) Соромно, що скоро не залишиться сусідів, з якими можна порівнювати))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:55

А за кого Ви (Долярчик) голосували на посаду мера?
От і маєте!
Власник тієі маршрутки теж купив собі хатинку. Чим він гірший за Вас? Умови ж дозволяють.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:15

Re: Валютный рынок в контексте

  stryzhko написав:Соромно, що скоро не залишиться сусідів, з якими можна порівнювати))


Почему скоро? Сегодня уже можете назвать соседей с меньшей пенсией чем в Украине. Нет чего соромитись, бедность - не порок.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:34

Прибутковість


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були.

2018____Зараз___відсоток
0,47500 0,41500 -12,63157895(-13,68421053) RUB
33,5000 30,4250 -9,179104478(-5,820895522) EUR
28,5500 26,0500 -8,756567426(-7,880910683) CHF
37,4500 34,3500 -8,277703605(-5,206942590) GBP
28,0250 26,0100 -7,190008921(-6,958073149) USD
1166,89 1108,63 -4,992758529(-4,158918150) XAU

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 01.06.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

На все тільки збитки :!: І вони наростають вже четвертий місяц поспіль на все окрім рубля :evil: В лідерах здешевшання у цьому місяці - євро.

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:57

Середньорічна



Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
29.05.2018 352,14 26,0989 -0,0506 26,82055738 -0,0068
30.05.2018 461,10 26,1358 0,03690 26,81233623 -0,0082
31.05.2018 339,70 26,1223 -0,0135 26,80628639 -0,0060
01.06.2018 368,48 26,1139 -0,0084 26,79976368 -0,0065

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,0089 (0,0003). Падало на неделе в среднем по 0,89 копейки за день. И это в 30 раз быстрее, чем росло на прошлой неделе.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,006888 (-0,008027). СрГодовая падала в среднем по 0,6888 копейки в день. На 14,19 процентов медленнее прошлой недели.

Полные обороты МБ за неделю - 1521,42 (1967,74). Обороты меньше чем на прошлой неделе. Неделя коротче на 1 торговый день. Средние среднедневные обороты за неделю: 380,355 (393,548) млн. долларов. Таки упали.

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,79976368 всю неделю. Доллар выгодно покупать. На наличном покупать выгоднее :!:

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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