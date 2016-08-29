shatenerbi написав:Кто-то пытался понять,что там приготовили в нацбанке,для ЧП-шников, изменения по кассовым операциям, в новостях форума? Очередное "покращення"
Записи в Книге доходов надо будет вести на основании товарных чеков и складировать их в сохранности в течение трех лет. Насчет лимита кассы пока не понял, так бюрократически написано, что смысл ускользает.
Еще раз перечитал старое постановление, которое изменяют. 14. Банкам і фізичним особам-підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.
Этот пункт не тронули в изменениях. То есть похоже в плане лимита ФОПам ничего не поменяли.