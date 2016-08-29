Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:03
s0v7a написав: Вітаюсь со всіма. СрМесячная - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара за месяц. Месяц__Объем _СрМеся___Дельта ________МБ____чная_____на предыдущий 01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467 01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335 01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521 01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201 01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862 01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359 01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054 01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568 01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380 01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830 01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640 01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970 01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510 01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550 01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595 01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351 01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050 Оберти меньші ніж у попередньому місяці. Середньомісячна ВИРОСЛА А не зарано ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Додано: Суб 02 чер, 2018 10:50
shatenerbi написав:
Кто-то пытался понять,что там приготовили в нацбанке,для ЧП-шников, изменения по кассовым операциям, в новостях форума?
Очередное "покращення"
Записи в Книге доходов надо будет вести на основании товарных чеков и складировать их в сохранности в течение трех лет.
Насчет лимита кассы пока не понял, так бюрократически написано, что смысл ускользает.
Еще раз перечитал старое постановление, которое изменяют.
14. Банкам і фізичним особам-підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.
Этот пункт не тронули в изменениях.
То есть похоже в плане лимита ФОПам ничего не поменяли.
freeze
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:58
Hogtown написав: Перес де Куэльяр
Можливо
Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .
Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:
"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"
https://apostrophe.ua/article/economy/2018-05-25/mvf-prosto-poslal-nas-ukraine-vyidvinuli-jestkoe-trebovanie-vremeni-ostalos-malo/18567
Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.
Если долго верить в Святой Транш, то он обязательно сбудется.
Егор
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