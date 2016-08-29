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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5054505550565057

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 778
1. Нет сбережений в валюте
11%
82
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:03

Среднемесячные курсы и обороты - НЕЖДАНЧИК

  s0v7a написав:

Вітаюсь со всіма.

СрМесячная - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара за месяц.

Месяц__Объем _СрМеся___Дельта
________МБ____чная_____на предыдущий
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050


Оберти меньші ніж у попередньому місяці. Середньомісячна ВИРОСЛА :shock: А не зарано :?:

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:50

  shatenerbi написав:Кто-то пытался понять,что там приготовили в нацбанке,для ЧП-шников, изменения по кассовым операциям, в новостях форума?
Очередное "покращення"


Записи в Книге доходов надо будет вести на основании товарных чеков и складировать их в сохранности в течение трех лет.
Насчет лимита кассы пока не понял, так бюрократически написано, что смысл ускользает.

Еще раз перечитал старое постановление, которое изменяют.
14. Банкам і фізичним особам-підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Этот пункт не тронули в изменениях.
То есть похоже в плане лимита ФОПам ничего не поменяли.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:58

  Hogtown написав:Перес де Куэльяр
Можливо Ви зробили правильно , що взяли по 26 , але тут важливо не 30коп. вигадати , а передбачити коли почнеться змiна тренду на рiст доляра .та вчасно зайти у валюту .

Несомненно, транша не будет, чтобы вам было понятнее:
"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать"

https://apostrophe.ua/article/economy/2018-05-25/mvf-prosto-poslal-nas-ukraine-vyidvinuli-jestkoe-trebovanie-vremeni-ostalos-malo/18567
Здесь есть такое выражение: "He Who Panics First, Panics Best", а потом, потом они (НБУ) могут ввести/объявить "черезвычайное положение", и все, поезд, как говорится, ушел. Не для всех конечно, но кто не успел... - дальше вы знаете.


Если долго верить в Святой Транш, то он обязательно сбудется.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:14

Re: Валютный рынок в контексте

А почему не бойкотировали ЧМ по футболу в раше?
Не кажется ли это странным?
Это предательство, или на Западе не знают об гибридной агрессии России в Украине?
Выходит, запад сидит на газовой игле России и поэтому сдал Украину.
И почему все терпят главу Нафтогаза, который себе и своим приближенным выписал премию в 45 млн. долларов? Это же и мои деньги там.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:53

  Yuri_61 написав:А почкму не отменили ЧМ по футболу в раше? Лично меня это оскорбляет.

Слабаки они все,лбами столкнули два народа,а сделать ничего не могут,а европе мы нафиг ненужны.Пошлины на металл ввели,да так чтоиу нас металлолом с 8000 на 3000 падает :lol:

*Відправлено з Чату
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:31

Yuri_61
патаму что в международных отношениях каждый субъект решает прежде всего свои задачи и с перспективой, во шо это выльется. шо ему выгодно сейчас и как это возможно будет развиваться дальше. пока решения в основном принимали и принимают за нас...
а шо делать?
чик
 
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