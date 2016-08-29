Додано: Суб 02 чер, 2018 18:48

"тёзка", жги дальше.

подброшу тебе еще пару вариантов.

например, ты продал евро по 1,06 перед взлетом на 1,25.

или слил танкер нефти по 60 перед подъемом до 80.

или намайнил 100 битков, но продал по 2000 перед подъемом до 20000.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.