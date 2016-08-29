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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:31
Yuri_61
патаму что в международных отношениях каждый субъект решает прежде всего свои задачи и с перспективой, во шо это выльется. шо ему выгодно сейчас и как это возможно будет развиваться дальше. пока решения в основном принимали и принимают за нас...
а шо делать?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:44
чик написав:Yuri_61
патаму что в международных отношениях каждый субъект решает прежде всего свои задачи и с перспективой, во шо это выльется. шо ему выгодно сейчас и как это возможно будет развиваться дальше. пока решения в основном принимали и принимают за нас...
Так и Украина решает свои задачи и руководствуется своими интересами. Главная задача на сегодня это победить Россию.
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Егор
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:56
Егор
каким образом ? охотой на ведьм, войной не получится. нужно строить свою страну, поднимать экономику. нужны новые люди-лица, новая стратегия, а не меряния патриотизмом. кто хочет-умеет-может воевать - в военкомат, остальным думать, как измениться и арбайтен.
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:07
Gumanoid написав:
у нас металлолом с 8000 на 3000 падает *Відправлено з Чату
В мае прошлого года я весь свой черный металлолом сдал по 3500 грн за 1 тн.
Правда сами они приехали, погрузили и отвезли.
Ваше сообщение "убило" меня. Когда так черный металлолом подорожал?
Во я пролетел с металлоломом. Почему так мне не везёт ?
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Yuri_61
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:19
чик написав:Егор
каким образом ? охотой на ведьм
, войной не получится. нужно строить свою страну, поднимать экономику. нужны новые люди-лица, новая стратегия, а не меряния патриотизмом. кто хочет-умеет-может воевать - в военкомат, остальным думать, как измениться и арбайтен.
Якось занадто романтично. Який сенс в таких "надзусиллях", якщо значна частина "Иліти" працює на ворога та/або на офшор? Саме з "полювання на відьом" (в широкому розумінні) і треба починати.
Методи ведення справ з боку рф передбачають широке застосування агентурних заходів. Тому "полювання" - саме той "рецепт успіху" (використовувався він колись і в Україні місцями, в певних структурах, - результат був чудовий).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:31
centurionus написав:
нужны новые люди-лица, новая стратегия, а не меряния патриотизмом.
"Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали" ? имел ввиду охоту на ведьм в мережах форума, а "вор должен сидеть в тюрьме" само сабой...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:33
Yuri_61 написав:
То что допустили ЧМ в России это чёрный позор для дипломатии Украины. Гнать их поганой метлой в рашу надо. Куда смотрят свидомые? Где наши патриоты? На заработках раше?
Щось бачу Вас зачепило , такий дивний спiч вiд Вас . Бездiяльнiсть влади насамперед по деяким питаниям , вихову€ позицiю свiдомих Громадян Украiни , що треба дiяти , та щось робити , бо це несправедливiсть ,так?тобто бiльше з’явля€ться патрiотично налаштованих на змiни , цим трима€ в тонусi патрiотiв , щоб iх ставало бiльше.*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:34
Yuri_61 написав:
В мае прошлого года я весь свой черный металлолом сдал по 3500 грн за 1 тн. Правда сами они приехали, погрузили и отвезли. Ваше сообщение "убило" меня. Когда так черный металлолом подорожал? Во я пролетел с металлоломом. Почему так мне не везёт ?
С конца зимы и каждый месяц вниз и вниз*Відправлено з Чату
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Gumanoid
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:46
чик написав:
имел ввиду охоту на ведьм в мережах форума, а "вор должен сидеть в тюрьме" само сабой...
Думав, йшлося про маккартизм або, принаймні, середньовічні тортури.
P.S. Було б добре, аби цитату виправили - я такого не писав.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:48
"тёзка", жги дальше.
подброшу тебе еще пару вариантов.
например, ты продал евро по 1,06 перед взлетом на 1,25.
или слил танкер нефти по 60 перед подъемом до 80.
или намайнил 100 битков, но продал по 2000 перед подъемом до 20000.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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