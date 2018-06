Додано: Суб 02 чер, 2018 18:19

чик написав: Егор

каким образом ? охотой на ведьм, войной не получится. нужно строить свою страну, поднимать экономику. нужны новые люди-лица, новая стратегия, а не меряния патриотизмом. кто хочет-умеет-может воевать - в военкомат, остальным думать, как измениться и арбайтен. каким образом ?, войной не получится. нужно строить свою страну, поднимать экономику. нужны новые люди-лица, новая стратегия, а не меряния патриотизмом. кто хочет-умеет-может воевать - в военкомат, остальным думать, как измениться и арбайтен.

Якось занадто романтично. Який сенс в таких "надзусиллях", якщо значна частина "Иліти" працює на ворога та/або на офшор? Саме з "полювання на відьом" (в широкому розумінні) і треба починати.

Методи ведення справ з боку рф передбачають широке застосування агентурних заходів. Тому "полювання" - саме той "рецепт успіху" (використовувався він колись і в Україні місцями, в певних структурах, - результат був чудовий). Якось занадто романтично. Який сенс в таких "надзусиллях", якщо значна частина "Иліти" працює на ворога та/або на офшор? Саме з "полювання на відьом" (в широкому розумінні) і треба починати.Методи ведення справ з боку рф передбачають широке застосування агентурних заходів. Тому "полювання" - саме той "рецепт успіху" (використовувався він колись і в Україні місцями, в певних структурах, - результат був чудовий).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell