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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5055505650575058

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:52

Перес де Куэльяр
вы сейчас пообщались со стеной.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:00

  Yuri_T написав:Перес де Куэльяр
вы сейчас пообщались со стеной.

а в чём вы собственно видите разницу между либо-прапором и пересом де... ?
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:02

чик
сорри, не уловил суть вопроса.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:10

  Yuri_T написав:Перес де Куэльяр
вы сейчас пообщались со стеной.
Можливо літній чоловік зрозуміє ,те що йому написали .Он ЛАД чомусь не заходить ,мабуть обмірковує все.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:12

Yuri_T
у мну оба в игноре и если бы не цитирование и + я бы не знал, о чём они пишут. пока перес постил про валюту, мне казался адекватным челом, а контекст по смыслу ни чем не отличается от либовского. в чём вы видите разницу ?
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:23

Yuri_61
Тускло, неинтересно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:41

  pesikot написав:Yuri_61
Тускло, неинтересно


Веселить никого не нанимался
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 чер, 2018 19:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:42

  Yuri_61 написав: Выходит, запад сидит на газовой игле России и поэтому сдал Украину.

Совершенно верно. Дешевый газ из рашки реальной альтернативы не имеет. Плюс рынок сбыта.
И почему все терпят главу Нафтогаза, который себе и своим приближенным выписал премию в 45 млн. долларов?

Кто такие "все" и что вы предлагаете?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:20

  дядя Caша написав:
  чик написав:для тех, кто загадил ветку на выходных, есть теперь где мерятся...
О сепаратизме


Остальным рекомендуется вернуться к валютным баранам.
Во избежание обид и разбора полетов, как накануне один симпатичный форумчанин.

US
Цілком згоден з Вами.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 5055505650575058
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