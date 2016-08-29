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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:52
Перес де Куэльяр
вы сейчас пообщались со стеной.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:00
Yuri_T написав:Перес де Куэльяр
вы сейчас пообщались со стеной.
а в чём вы собственно видите разницу между либо-прапором и пересом де... ?
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:02
чик
сорри, не уловил суть вопроса.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:10
Yuri_T написав:Перес де Куэльяр
вы сейчас пообщались со стеной.
Можливо літній чоловік зрозуміє ,те що йому написали .Он ЛАД чомусь не заходить ,мабуть обмірковує все.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:12
Yuri_T
у мну оба в игноре и если бы не цитирование и + я бы не знал, о чём они пишут. пока перес постил про валюту, мне казался адекватным челом, а контекст по смыслу ни чем не отличается от либовского. в чём вы видите разницу ?
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:23
Yuri_61
Тускло, неинтересно
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pesikot
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:41
pesikot написав:Yuri_61
Тускло, неинтересно
Веселить никого не нанимался
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 02 чер, 2018 19:50, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:42
Yuri_61 написав:
Выходит, запад сидит на газовой игле России и поэтому сдал Украину.
Совершенно верно. Дешевый газ из рашки реальной альтернативы не имеет. Плюс рынок сбыта.
И почему все терпят главу Нафтогаза, который себе и своим приближенным выписал премию в 45 млн. долларов?
Кто такие "все" и что вы предлагаете?
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Starikan
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:20
дядя Caша написав:
Остальным рекомендуется вернуться к валютным баранам.
чик написав:
для тех, кто загадил ветку на выходных, есть теперь где мерятся...О сепаратизме
Во избежание обид и разбора полетов, как накануне один симпатичный форумчанин.
US
Цілком згоден з Вами.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:32
Всем добрый вечер! По октябрю по эврикам вопрос... Трампик вроде пыхтит по своим выборцям... пошлину-то продавливает... Осенью на запад - 1.05 или 1.40 ?
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дарий
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