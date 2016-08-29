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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5056505750585059

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:42

Re: Валютный рынок в контексте

По бумаге пока Сомик лучший. Удивительно - но факт. Все одно стремно. 26 и стали. Жду июля и глянем... Выходы ОВГЗек пока не в состоянии поднять нал, и как я и думал, ниже нал не уйдет из-за более высокой покупки банков. Где бумага в стране - вот вопрос. Потихоньку народ накопления продает на коммуналку... Скирдовать пока нечего. :D
дарий
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