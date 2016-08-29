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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:42
Re: Валютный рынок в контексте
По бумаге пока Сомик лучший. Удивительно - но факт. Все одно стремно. 26 и стали. Жду июля и глянем... Выходы ОВГЗек пока не в состоянии поднять нал, и как я и думал, ниже нал не уйдет из-за более высокой покупки банков. Где бумага в стране - вот вопрос. Потихоньку народ накопления продает на коммуналку... Скирдовать пока нечего.
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:14
Re: Валютный рынок в контексте
Неделю назад был в Берегово на Закарпатье. 995 лет городу. Москаль речь на венгерском зачитал. Прикольно было. Кроме ЙОЙО (да-да) так ничего за месяц и не запомнил...Мадьяры, однако.. Друг еще при совдепии служил в Секешфекерваре... До сих пор хрен выговариваю. Европа
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:23
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:26
за $30 тис сбу на весь світ позориться... так що на борг по пенсії усією сім`єю будуть гнать парашский мір, навіть не сумнівайтесь
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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