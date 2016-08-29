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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:42
Re: Валютный рынок в контексте
По бумаге пока Сомик лучший. Удивительно - но факт. Все одно стремно. 26 и стали. Жду июля и глянем... Выходы ОВГЗек пока не в состоянии поднять нал, и как я и думал, ниже нал не уйдет из-за более высокой покупки банков. Где бумага в стране - вот вопрос. Потихоньку народ накопления продает на коммуналку... Скирдовать пока нечего.
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:14
Re: Валютный рынок в контексте
Неделю назад был в Берегово на Закарпатье. 995 лет городу. Москаль речь на венгерском зачитал. Прикольно было. Кроме ЙОЙО (да-да) так ничего за месяц и не запомнил...Мадьяры, однако.. Друг еще при совдепии служил в Секешфекерваре... До сих пор хрен выговариваю. Европа
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:23
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:26
за $30 тис сбу на весь світ позориться... так що на борг по пенсії усією сім`єю будуть гнать парашский мір, навіть не сумнівайтесь
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:34
Ну шо, кто сегодня в "атаку " идет.)))
Ясноокий , я так понял, слился за настойку боярышника)))
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:55
пока больше становится всяких активистов-бездельников, ну и заробитчан,последние ногами голосуют за "патриотичну владу"...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 03 чер, 2018 13:23
Якщо Ви критику€те владу , то кажiть за яку ви владу .Бо зараз це в трендI , тiльки однI звинувачення , що Ви запропонуєте пан таке святе для Украiни.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:14
Re: Валютный рынок в контексте
Ну что, Львов пробил 26.
Сегодня все окошки в ТЦ светили 25.98 на продажу.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:41
Re: Валютный рынок в контексте
Ганьбиться вона часто-густо, але не у випадку з Бабченком.
$40 тис. - це частка "виконавця", посередникам до рук прилипло набагато більше, думаю.
Як Ви пропонуєте доводити в суді замовне вбивство, якщо на етапі підготовки нічого путнього [для суду] не вдалося задокументувати? Інсценування - поширений метод (гугліть "дружина замовила чоловіка"). Задоволений замовник розраховується і може наговорити багато чого "цікавого".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:02
Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.
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