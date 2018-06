Додано: Нед 03 чер, 2018 14:41

Karp написав: за $30 тис сбу на весь світ позориться... за $30 тис сбу на весь світ позориться...

Ганьбиться вона часто-густо, але не у випадку з Бабченком.

$40 тис. - це частка "виконавця", посередникам до рук прилипло набагато більше, думаю.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell