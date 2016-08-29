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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5057505850595060>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:42

Re: Валютный рынок в контексте

По бумаге пока Сомик лучший. Удивительно - но факт. Все одно стремно. 26 и стали. Жду июля и глянем... Выходы ОВГЗек пока не в состоянии поднять нал, и как я и думал, ниже нал не уйдет из-за более высокой покупки банков. Где бумага в стране - вот вопрос. Потихоньку народ накопления продает на коммуналку... Скирдовать пока нечего. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:14

Re: Валютный рынок в контексте

Неделю назад был в Берегово на Закарпатье. 995 лет городу. Москаль речь на венгерском зачитал. Прикольно было. Кроме ЙОЙО (да-да) так ничего за месяц и не запомнил...Мадьяры, однако.. :oops: Друг еще при совдепии служил в Секешфекерваре... До сих пор хрен выговариваю. Европа :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:23

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Потихоньку народ накопления продает на коммуналку... Скирдовать пока нечего.

На комуналку - навряд, бо субсидії. А от скоро, коли їх добряче "обріжуть", то на комуналь не вистачить, навіть, долара закупленого цим літом! :D
Зорро
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:26

  Shram написав:
  tea написав:
  bugalter написав:tea В Крыму мин пенсия в 2.5 раза выше украинской и этим все сказано.

Там пенсіонери хитрі.Зараз вони отримують поточну російську пенсію.А через 28 років будуть гнати окупанта,щоб в Україні отримати пенсію за всі ці роки.


С учетом что на пенсию выходят в 60, то добавив ещё 28 лет получаем, что по вашей логике, оккупанта будут гнать 88-летние старички.
Нда...

за $30 тис сбу на весь світ позориться... так що на борг по пенсії усією сім`єю будуть гнать парашский мір, навіть не сумнівайтесь :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:34

Ну шо, кто сегодня в "атаку " идет.)))
Ясноокий , я так понял, слился за настойку боярышника)))
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:55

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_61 написав:То что допустили ЧМ в России это чёрный позор для дипломатии Украины. Гнать их поганой метлой в рашу надо. Куда смотрят свидомые? Где наши патриоты? На заработках раше?

Щось бачу Вас зачепило , такий дивний спiч вiд Вас . Бездiяльнiсть влади насамперед по деяким питаниям , вихову€ позицiю свiдомих Громадян Украiни , що треба дiяти , та щось робити , бо це несправедливiсть ,так?тобто бiльше з’явля€ться патрiотично налаштованих на змiни , цим трима€ в тонусi патрiотiв , щоб iх ставало бiльше.

*Відправлено з Чату


пока больше становится всяких активистов-бездельников, ну и заробитчан,последние ногами голосуют за "патриотичну владу"...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 13:23

  antikkristall написав:пока больше становится всяких активистов-бездельников, ну и заробитчан,последние ногами голосуют за "патриотичну владу"...

Якщо Ви критику€те владу , то кажiть за яку ви владу .Бо зараз це в трендI , тiльки однI звинувачення , що Ви запропонуєте пан таке святе для Украiни.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:14

Re: Валютный рынок в контексте

Ну что, Львов пробил 26.
Сегодня все окошки в ТЦ светили 25.98 на продажу.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Karp написав:за $30 тис сбу на весь світ позориться...

Ганьбиться вона часто-густо, але не у випадку з Бабченком.
$40 тис. - це частка "виконавця", посередникам до рук прилипло набагато більше, думаю.
Як Ви пропонуєте доводити в суді замовне вбивство, якщо на етапі підготовки нічого путнього [для суду] не вдалося задокументувати? Інсценування - поширений метод (гугліть "дружина замовила чоловіка"). Задоволений замовник розраховується і може наговорити багато чого "цікавого".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:02

Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.
tea
 
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