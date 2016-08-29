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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5057505850595060

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:04

  sailed написав:Ну что, Львов пробил 26.
Сегодня все окошки в ТЦ светили 25.98 на продажу.

Третім містом,яке проб"є 26,може стати Одеса.Взагалі з початком сезону відпусток в обмінках Одеси влітку можемо побачити приблизно такі курси 25.50/25.95
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:05

  tea написав:Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.


Який розмір кредиту МВФ ?
Україні потрібно 4 млрд в цьому році і 6 млрд в наступному.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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