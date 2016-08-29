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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:04
sailed написав:
Ну что, Львов пробил 26.
Сегодня все окошки в ТЦ светили 25.98 на продажу.
Третім містом,яке проб"є 26,може стати Одеса.Взагалі з початком сезону відпусток в обмінках Одеси влітку можемо побачити приблизно такі курси 25.50/25.95
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:05
tea написав:
Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.
Який розмір кредиту МВФ ?
Україні потрібно 4 млрд в цьому році і 6 млрд в наступному.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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